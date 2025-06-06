特朗普政府将“AI安全研究所”去“安全化”

特朗普政府宣布对联邦政府主要人工智能监管机构进行重大改组，标志着华盛顿在 AI 监管和安全方面的政策方向发生了剧烈转变。商务部长霍华德·勒特尼克（Howard Lutnick）周二表示，由前总统乔·拜登于 2023 年 11 月设立的美国人工智能安全研究所（U.S. AI Safety Institute）将更名并重组为人工智能标准与创新中心（Center for AI Standards and Innovation， CAISI）。这一变化体现出特朗普政府的信念：过度监管可能削弱美国在快速演变的 AI 领域中的竞争优势。

“长期以来，国家安全名义下的审查和监管限制了创新，”勒特尼克在一份新闻稿中表示，“创新者将不再受这些标准束缚。CAISI 将在确保符合国家安全标准的前提下，评估并推动快速发展的商业 AI 系统的美国创新。”

不只是改名，实质性转向

这一改组不仅仅是名称的变化。原本的研究所主要关注AI 模型评估和安全标准制定，而新的中心将承担更多职责，与政府“美国优先”的技术政策路线保持一致。

改革后的新机构将重点转向识别 AI 系统中的潜在安全漏洞和外部势力影响，特别是那些由“对手国家”开发的系统。这包括调查外国 AI 技术中是否植入“后门”或其他恶意隐蔽功能等风险。

转型中的联盟

原 AI 安全研究所曾拥有一个由 200 多家成员组成的联盟，包括 OpenAI、Meta、Anthropic 等行业巨头。但目前尚不清楚此次转型是否会实质性改变研究所的日常运作或与行业合作伙伴的关系。

今年早些时候，变动已有征兆。据路透社报道，美国 AI 安全研究所的工作人员没有出席今年 2 月在巴黎举行的 AI 峰会，而是由副总统 J.D. 万斯代表政府出席，阐述新方向。研究所的首任主任伊丽莎白·凯利也在同月宣布辞职。

国际影响与新哲学

在巴黎峰会上，万斯明确表示了政府对 AI 监管的立场：“我们需要的是推动 AI 技术发展的国际监管体系，而不是扼杀它的规则。”他还强调保持 AI 技术远离意识形态偏见的重要性。

新成立的 CAISI 也将努力“抵御外国政府对美国产品施加繁重且不必要的监管”，以在全球范围内保护美国 AI 的发展空间。

特朗普的 AI 议程

本次改组是特朗普政府 AI 战略的一部分，其目标是确保美国在 AI 领域的主导地位。在重新上任后的第 一周内，特朗普就宣布了总额达 5000 亿美元的“星门计划”（Stargate Initiative），该计划是与 OpenAI、甲骨文（Oracle）和软银（SoftBank）合作的战略项目，旨在推动美国成为全球 AI 领导 者。

特朗普还签署行政命令，减少 AI 监管条款，并撤销此前“限制美国 AI 创新”的所有现有政策和指令。拜登政府时期制定的 AI 行政令——强调安全与隐私标准——也已从白宫官网删除。

展望未来

从“AI 安全研究所”到“人工智能标准与创新中心”的转变，反映了联邦政府在人工智能领域的思维方式发生根本性变化。如果说拜登政府强调的是“安全”和“伦理”，那么特朗普政府押注的是“去监管化与创新优先”。

至于这一策略是否能在确保国家安全的同时推动技术进步，仍有待观察。但政府的优先级已非常明确：美国的 AI 未来，将建立在“创新”而非“限制”之上。

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