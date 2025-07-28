iPhone17 Pro支持8倍光学变焦 或迎相机重大升级

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:近日，有爆料者透露某家电影公司正在制作iPhone17Pro的广告，同时还爆料了这款手机诸多令人瞩目的核心功能与特性。

在相机功能方面，iPhone17Pro将迎来显著升级。其中，长焦镜头升级堪称一大亮点，它支持8倍光学变焦，要知道iPhone16Pro仅支持5倍光学变焦，而且能在不同焦距下实现连续光学变焦，这无疑将为用户带来更强大的远距离拍摄能力，仿佛给手机装上了“望远镜”。

相机应用也有新变化。爆料称苹果将推出全新的专业相机应用，该应用兼顾拍照和视频功能，将与Halide、Kino和Filmic Pro等同类应用展开竞争。不过，目前尚不清楚这款新应用是否仅适用于iPhone17Pro机型。但也有另一种说法，苹果有可能计划对现有的Final Cut Camera应用进行重大更新，而非推出全新相机应用。

在操作便捷性上，iPhone17Pro顶部边缘将新增一个相机控制按钮，用户可通过它快速访问相机及相关设置。这与iPhone16系列相机控制按钮在右下角位置有所不同，为用户提供了新的操作体验。

外观方面，iPhone17Pro也有新元素。爆料者称其将新增类似铜色的配色，并且苹果Logo会居中放置，这一改变或许会吸引不少追求个性的消费者。

外界普遍预计，iPhone17Pro系列将采用重新设计的后置摄像头系统，其相机DECO采用横向大矩阵布局。基于这样的设计，苹果计划推出与相机相关的重大升级也是情理之中。该系列将配备三颗4800万像素后置摄像头，重点提升视频录制能力。

此前马克·古尔曼就表示，过去几年苹果更侧重相机的拍照能力，而今年公司将着重强调视频录制方面的改进，预计在今年9月新iPhone发布时，苹果会加大对视频录制功能的宣传力度。虽然目前这些信息多为爆料，但已引发了众多消费者和科技爱好者的广泛关注与期待。

（举报）