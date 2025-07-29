小米回应连续7年上榜财富世界500强：离不开每一份支持

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:7月29日，2025年《财富》世界500强排行榜正式发布。这份备受瞩目的榜单显示，今年上榜企业的营业收入总和约达41.7万亿美元，超过全球GDP的三分之一，较去年增长约1.8%。同时，500家上榜公司的资产总额和净资产总额均创下自该排行榜创立以来的最高峰。

在全球企业格局中，沃尔玛连续第十二年蝉联全球最大公司，亚马逊稳居第二，中国的国家电网公司继续位列第三，沙特阿美和中国石油则分别排在第四和第五位。从国家分布来看，美国以138家上榜公司数量继续位居各国之首，尽管比上一年减少1家;中国（含台湾地区企业）共有130家公司上榜，比去年减少3家，上榜公司数量位居第二。

中国企业的表现可圈可点。五家中国互联网巨头——京东、阿里巴巴、腾讯、拼多多和美团在激烈的市场竞争中持续增长，排名均有所提升。其中，继去年首次上榜后，拼多多的排名大幅跃升176名，位居第266位，成为榜单中排名提升最多的中国公司。

小米公司同样传来喜讯。7月29日，@小米公司 发文称，小米位列2025年《财富》世界500强第297位，连续7年上榜。值得一提的是，小米此次较去年大幅提升100位，创下2019年入榜以来的最大涨幅。小米公司表示，这份成绩离不开每一份信任与支持。

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