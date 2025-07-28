AI日报：可灵发布灵动画布创意工作台；Coze Studio和Loop正式开源；WPS AI 3.0灵犀版本发布

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1、字节跳动宣布Coze的两大核心项目正式开源：Coze Studio和Coze Loop

字节跳动将AI Agent开发平台Coze的核心项目Coze Studio和Coze Loop开源，为开发者提供低门槛、高灵活性的工具。此举标志着其在AI领域的战略布局，并推动行业创新。

【AiBase提要:】 🚀 Coze Studio是一个可视化AI Agent开发平台，支持拖拽式工作流构建，适合快速开发和部署AI应用。 🔧 Coze Loop专注于AI Agent全生命周期管理，涵盖提示词调试、性能评估等功能，帮助优化智能体表现。 🌐 两个项目均采用Apache 2.0协议，允许自由使用、修改甚至商业化部署，降低使用门槛。 详情链接:https://github.com/coze-dev/coze-studio

2、可灵AI正式发布灵动画布创意工作台 多图参考功能迎来重大升级

可灵AI在2025世界人工智能大会上宣布了两项重要进展：推出全新创意工作台‘灵动画布’以及对‘多图参考’功能进行升级。同时，其全球创作者数量已突破4500万，显示出AI生成内容的广泛应用和市场认可度的提升。

【AiBase提要:】 🎨 灵动画布提供无限可视化空间、智能创作辅助和多人实时协作功能，提升创作效率。 🖼️ 多图参考功能升级后在角色一致性、场景统一性和画风保持能力上显著提升。 📈 可灵AI用户数量突破4500万，覆盖全球149个国家和地区，B端客户增长迅速。

3、Runway推出全新视频编辑模型Aleph

Runway公司推出了全新的视频编辑模型Aleph，被誉为‘视频领域的Kontext模型’。该模型通过自然语言指令实现视频的多样化编辑，包括内容增删、风格迁移、绿幕抠像等，极大降低了视频创作门槛，为内容创作者提供了前所未有的自由度。

【AiBase提要:】 🎥 支持自然语言指令对视频进行多样化编辑，如增删内容和风格迁移。 🔄 实现环境与氛围变换，例如将晴天场景变为雨天或调整为夜景。 💡 内置绿幕抠像功能并支持重新打光，提升后期制作效率。 详情链接:https://runwayml.com/research/introducing-runway-aleph

4、金山办公发布WPS AI 3.0灵犀版本 打造原生Office智能体

金山办公在2025AI生产力论坛上正式发布WPS AI 3.0版本——WPS灵犀，标志着办公AI从工具升级为智能助理。该版本采用原生Office智能体设计，支持自然语言多轮对话，实现文档创作、演示文稿生成及语音助手等功能。同时，WPS知识库和AI搜索功能的加入进一步丰富了办公智能化生态。

【AiBase提要:】 🧠 WPS灵犀支持多轮对话，实现文档创作与演示文稿生成的无缝交互。 📊 灵犀保留原有格式，确保AI生成内容符合用户实际需求。 🌐 WPS知识库与AI搜索功能集成，提供全面的智能办公解决方案。

5、京东宣布其大模型品牌正式升级为JoyAI 并发布全新智能品牌JoyInside

京东在2025世界人工智能大会上宣布升级大模型品牌为JoyAI，并推出全新智能品牌JoyInside，展示了其在人工智能领域的强大实力与创新能力。

【AiBase提要:】 🧠 JoyAI 大模型系列覆盖多种模态，满足不同用户需求。 💡 引入创新技术提升推理效率和降低训练成本。 🤖 JoyInside 应用广泛，涵盖人形机器人、儿童玩具等多种载体。

6、浦东发布 20 亿元人工智能种子基金 首期 5 亿专注早期投资

浦东发布20亿元人工智能种子基金，首期5亿专注早期投资，旨在破解初创企业融资难题，推动人工智能产业发展。

【AiBase提要:】 🧠 浦东人工智能种子基金总规模20亿元，首期5亿元，专注种子轮投资。 🚀 浦东AI产业规模超1600亿元，占全市40%，形成显著集群效应。 📈 五大举措推动AI新生态，包括场景拓展、基础设施、金融支撑等。

7、阿里巴巴开源 WebSailor AI Agent，打破信息检索壁垒

文章介绍了阿里巴巴通义实验室推出的开源 AI 智能体框架 WebSailor，其在复杂任务处理上表现出色，并通过强化学习和复杂任务生成技术提升了信息检索的效率。该框架的开源特性为开发者提供了更多探索空间。

【AiBase提要:】 🌐 WebSailor 是一个开源 AI 智能体框架，专注于复杂任务处理。 🧠 强化学习与复杂任务生成相结合，提升模型性能。 🔍 信息模糊化技术增强了任务的挑战性，提高了模型智能水平。 详情链接:https://github.com/Alibaba-NLP/WebAgent

8、我国大模型数量突破1500，全球领先地位凸显

文章展示了中国在人工智能领域取得的显著成就，包括全球领先的大模型数量、生成式AI产品的广泛应用以及产业规模的快速增长。同时，文章还提到国产AI产品在多个行业的深入应用和国际化进程的加快，表明中国在全球人工智能领域的竞争力不断增强。

【AiBase提要:】 🌍 全球大模型数量达3755个，中国企业贡献1509个，领先世界。 📈 生成式人工智能产品用户比例高达80.9%，行业规模持续增长。 🚀 优质国产人工智能产品加速出海，我国国际影响力显著提升。

9、蚂蚁数科联合多家机构发布Finova大模型金融应用评测基准

蚂蚁数科在世界人工智能大会论坛上正式发布了金融推理大模型Agentar-Fin-R1，该模型在金融专业性、推理能力及安全合规方面表现出色。通过构建全面的金融任务数据体系和创新训练算法，提升了模型处理复杂任务的能力，并与多家机构合作推出Finova评测基准，推动行业提升大模型在金融领域的应用水平。

【AiBase提要:】 🧠 Agentar-Fin-R1在金融领域表现卓越，超越同类模型。 📊 构建了全面的金融任务分类体系，覆盖多个金融场景。 🚀 Finova评测基准开源，助力行业提升大模型应用水平。

10、腾讯混元3D世界模型震撼发布！360°沉浸场景免费体验，AI重塑虚拟世界未来！

腾讯在2025世界人工智能大会上发布了混元3D世界模型1.0，并全面开源。该模型支持高精度360°场景生成和可交互漫游功能，极大降低了3D内容创作门槛，为游戏开发、VR、数字内容创作等领域带来新的可能性。

【AiBase提要:】 📷 高精度360°场景生成，提升视觉体验 🕹️ 可交互漫游场景，智能范围判断优化体验 🌐 全面开源，赋能全球开发者社区

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