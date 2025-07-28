首页 > 原创 > 关键词  > 字节跳动最新资讯  > 正文

AI日报：可灵发布灵动画布创意工作台；Coze Studio和Loop正式开源；WPS AI 3.0灵犀版本发布

2025-07-28 15:31 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、字节跳动宣布Coze的两大核心项目正式开源：Coze Studio和Coze Loop

字节跳动将AI Agent开发平台Coze的核心项目Coze Studio和Coze Loop开源，为开发者提供低门槛、高灵活性的工具。此举标志着其在AI领域的战略布局，并推动行业创新。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Coze Studio是一个可视化AI Agent开发平台，支持拖拽式工作流构建，适合快速开发和部署AI应用。

🔧 Coze Loop专注于AI Agent全生命周期管理，涵盖提示词调试、性能评估等功能，帮助优化智能体表现。

🌐 两个项目均采用Apache 2.0协议，允许自由使用、修改甚至商业化部署，降低使用门槛。

详情链接:https://github.com/coze-dev/coze-studio

2、可灵AI正式发布灵动画布创意工作台 多图参考功能迎来重大升级

可灵AI在2025世界人工智能大会上宣布了两项重要进展：推出全新创意工作台‘灵动画布’以及对‘多图参考’功能进行升级。同时，其全球创作者数量已突破4500万，显示出AI生成内容的广泛应用和市场认可度的提升。

6388929907016861771097360.jpg

【AiBase提要:】

🎨 灵动画布提供无限可视化空间、智能创作辅助和多人实时协作功能，提升创作效率。

🖼️ 多图参考功能升级后在角色一致性、场景统一性和画风保持能力上显著提升。

📈 可灵AI用户数量突破4500万，覆盖全球149个国家和地区，B端客户增长迅速。

3、Runway推出全新视频编辑模型Aleph

Runway公司推出了全新的视频编辑模型Aleph，被誉为‘视频领域的Kontext模型’。该模型通过自然语言指令实现视频的多样化编辑，包括内容增删、风格迁移、绿幕抠像等，极大降低了视频创作门槛，为内容创作者提供了前所未有的自由度。

【AiBase提要:】

🎥 支持自然语言指令对视频进行多样化编辑，如增删内容和风格迁移。

🔄 实现环境与氛围变换，例如将晴天场景变为雨天或调整为夜景。

💡 内置绿幕抠像功能并支持重新打光，提升后期制作效率。

详情链接:https://runwayml.com/research/introducing-runway-aleph

4、金山办公发布WPS AI 3.0灵犀版本 打造原生Office智能体

金山办公在2025AI生产力论坛上正式发布WPS AI 3.0版本——WPS灵犀，标志着办公AI从工具升级为智能助理。该版本采用原生Office智能体设计，支持自然语言多轮对话，实现文档创作、演示文稿生成及语音助手等功能。同时，WPS知识库和AI搜索功能的加入进一步丰富了办公智能化生态。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 WPS灵犀支持多轮对话，实现文档创作与演示文稿生成的无缝交互。

📊 灵犀保留原有格式，确保AI生成内容符合用户实际需求。

🌐 WPS知识库与AI搜索功能集成，提供全面的智能办公解决方案。

5、京东宣布其大模型品牌正式升级为JoyAI 并发布全新智能品牌JoyInside

京东在2025世界人工智能大会上宣布升级大模型品牌为JoyAI，并推出全新智能品牌JoyInside，展示了其在人工智能领域的强大实力与创新能力。

【AiBase提要:】

🧠 JoyAI 大模型系列覆盖多种模态，满足不同用户需求。

💡 引入创新技术提升推理效率和降低训练成本。

🤖 JoyInside 应用广泛，涵盖人形机器人、儿童玩具等多种载体。

6、浦东发布 20 亿元人工智能种子基金 首期 5 亿专注早期投资

浦东发布20亿元人工智能种子基金，首期5亿专注早期投资，旨在破解初创企业融资难题，推动人工智能产业发展。

【AiBase提要:】

🧠 浦东人工智能种子基金总规模20亿元，首期5亿元，专注种子轮投资。

🚀 浦东AI产业规模超1600亿元，占全市40%，形成显著集群效应。

📈 五大举措推动AI新生态，包括场景拓展、基础设施、金融支撑等。

7、阿里巴巴开源 WebSailor AI Agent，打破信息检索壁垒

文章介绍了阿里巴巴通义实验室推出的开源 AI 智能体框架 WebSailor，其在复杂任务处理上表现出色，并通过强化学习和复杂任务生成技术提升了信息检索的效率。该框架的开源特性为开发者提供了更多探索空间。

image.png

【AiBase提要:】

🌐 WebSailor 是一个开源 AI 智能体框架，专注于复杂任务处理。

🧠 强化学习与复杂任务生成相结合，提升模型性能。

🔍 信息模糊化技术增强了任务的挑战性，提高了模型智能水平。

详情链接:https://github.com/Alibaba-NLP/WebAgent

8、我国大模型数量突破1500，全球领先地位凸显

文章展示了中国在人工智能领域取得的显著成就，包括全球领先的大模型数量、生成式AI产品的广泛应用以及产业规模的快速增长。同时，文章还提到国产AI产品在多个行业的深入应用和国际化进程的加快，表明中国在全球人工智能领域的竞争力不断增强。

【AiBase提要:】

🌍 全球大模型数量达3755个，中国企业贡献1509个，领先世界。

📈 生成式人工智能产品用户比例高达80.9%，行业规模持续增长。

🚀 优质国产人工智能产品加速出海，我国国际影响力显著提升。

9、蚂蚁数科联合多家机构发布Finova大模型金融应用评测基准

蚂蚁数科在世界人工智能大会论坛上正式发布了金融推理大模型Agentar-Fin-R1，该模型在金融专业性、推理能力及安全合规方面表现出色。通过构建全面的金融任务数据体系和创新训练算法，提升了模型处理复杂任务的能力，并与多家机构合作推出Finova评测基准，推动行业提升大模型在金融领域的应用水平。

【AiBase提要:】

🧠 Agentar-Fin-R1在金融领域表现卓越，超越同类模型。

📊 构建了全面的金融任务分类体系，覆盖多个金融场景。

🚀 Finova评测基准开源，助力行业提升大模型应用水平。

10、腾讯混元3D世界模型震撼发布！360°沉浸场景免费体验，AI重塑虚拟世界未来！

腾讯在2025世界人工智能大会上发布了混元3D世界模型1.0，并全面开源。该模型支持高精度360°场景生成和可交互漫游功能，极大降低了3D内容创作门槛，为游戏开发、VR、数字内容创作等领域带来新的可能性。

【AiBase提要:】

📷 高精度360°场景生成，提升视觉体验

🕹️ 可交互漫游场景，智能范围判断优化体验

🌐 全面开源，赋能全球开发者社区

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 字节跳动回应筹备“豆包汽车”：纯属谣言

    字节跳动被传计划与旗下火山引擎合作开展"豆包汽车"业务，聚焦智能座舱和智驾两大板块，对标华为鸿蒙智行方案。但火山引擎迅速辟谣，称"豆包汽车"纯属谣言。字节跳动在AI领域布局广泛，推出豆包AI助手、扣子开发平台等多款产品，持续深耕AI技术。虽然短期内不会涉足汽车业务，但其在AI领域的创新突破值得期待。

    ​字节跳动 ​豆包汽车 ​火山引擎

  • 七牛云上线Agent和MCP托管服务

    七牛云AI大模型推理平台推出Agent与MCP托管服务，通过标准化接口实现LLM与多工具协同。MCP协议统一了应用程序与云端服务调用方式，LLM+MCP成为AI Agent生态核心。平台提供一站式模型推理和工具调用服务，支持复杂Agent应用开发，具备三大优势：1）统一接入管理多种工具和模型；2）集中托管敏感密钥确保安全；3）简化本地环境配置。开发者可通过Token API直接调用托管MCP工具，或使用SSE协议接入外部工具。典型应用场景包括：聚合多工具调用、灵活编排服务、安全密钥管理等。该服务显著降低AI应用开发门槛，加速智能化应用构建。

    ​MCP标准化 ​AI ​Agent

  • 从管理工具向“增长伙伴”蜕变 Agent重构CRM价值体系

    销售易在腾讯云城市峰会上发布中国首款AI+CRM产品NeoAgent，标志着CRM系统从流程化工具向智能化伙伴转型。该产品通过智能录入、场景赋能和自然交互三大功能，实现从被动执行到主动辅助的跨越。NeoAgent依托语音识别、对话解析等技术，能自动提取客户需求等关键信息并结构化存储，大幅降低操作成本。同时打破传统CRM菜单层级限制，通过语音或文字指令快速获取数据，响应速度提升80%以上。产品深度整合企业销售方法论与客户数据，为具体场景提供精准建议，并通过"湖仓一体"数据平台确保信息实时更新。其每月迭代机制紧密依赖业务场景，已成功应用于客户画像、渠道管理等场景，形成"试用-反馈-迭代-转化"闭环。

    ​CRM系统 ​智能化转型 ​AI科技

  • 华为小艺AI竞赛Agent首战国际数学奥林匹克大赛（IMO）荣获佳绩！

    华为AI"小艺"在2025年国际数学奥赛(IMO)中斩获银牌，以34分(满分42分)的成绩仅落后金牌线1分。其创新性的"自然语言大模型+形式化证明"双脑协同架构，攻克了5道难题，其中4道获满分。该系统通过"思维风暴"生成多样化解题思路，再经"AI同行评审"筛选最优方案，并融合形式化验证反馈进行迭代优化。这一突破标志着AI在复杂数学推理领域达到新高度，未来将赋能教育领域，推动智能解题方法创新。IMO主席Gregor Dolinar教授评价其答卷"展现了非凡的成就"。

    ​小艺AI ​国际数学奥林匹克 ​华为AI

  • 钛动首战WAIC：用全球营销AI Agent重构出海底层逻辑

    2025世界人工智能大会(WAIC)在上海开幕，全球AI领域目光聚焦于此。钜动科技首次亮相大会，发布全球首个营销AI+Agent——Navos，覆盖营销全链路多个环节，助力企业出海营销效率提升。Navos通过多角色Agent协同，实现从洞察到优化的全流程智能化，并整合行业大数据提供精准决策。同时展出的智能创意营销工具Tec-Creative2.0，运用AIGC技术快速生成爆款营销素材。钜动科技CEO李述昊表示，AI正打破文化差异和效率瓶颈，推动营销从"经验驱动"迈向"智能决策"新时代。

    ​人工智能大会 ​AI技术创新 ​全球营销AI

  • 专为企业打造的智能体中台来了！迈富时AI-Agentforce 2.0让Agent正式走向工作岗位

    Gartner预测到2028年，15%的日常工作决策将由自主智能代理完成。迈富时最新发布的AI-Agentforce2.0作为企业级智能体中台，采用"技术赋能+场景落地"双轴驱动模式，重新定义企业智能化转型路径。该平台通过"模型-应用-开发平台"三位一体架构，提供从底层能力到上层应用的完整闭环，包含五大技术模块：模型管理、知识引擎、工具生态、流程编排和企业级基座。相比传统开发方式，该平台将Agent开发周期从3-6个月缩短至2分钟-2周，并已在金融、零售、供应链等行业实现规模化落地，典型应用包括智能导购、财务审批等场景。

  • ZEGO AI Agent：支持一张图生成数字人

    即构科技推出AI Agent2.4，用户只需上传一张正面照即可生成1080P高清数字人，支持实时互动对话。该技术具备400ms超低延迟、2秒内完成自然交互响应，唇形同步准确，支持文本/音频/语音流驱动。适用于教育、客服等场景，提供API灵活定制，实现低成本批量生成。核心技术融合照片驱动与实时AI交互引擎，在生成效率、拟真度方面显著提升，带来低门槛、高沉浸的数字人互动体验。

  • 刚刚，OpenAI通用智能体ChatGPT Agent正式登场

    ​Agent AI 时代，比我们想象中来得要早一些。 北京时间周五凌晨，OpenAI 突然开启了新产品直播。 本次发布的是全新的 ChatGPT Agent，它实现了通用智能体（Agent）能力的关键升级。

  • 字节跳动TRAE2.0真的好用吗？同类型AI产品上哪找？

    字节跳动TRAE2.0 AI编程工具升级亮点：1）新增语音交互功能，支持中英文混合输入，实现"说话写代码"；2）Builder模式迭代后项目生成成功率提升至92%，复杂需求可一次性跑通；3）免费版每月100次调用额度，支持GPT-4o和Claude-3.5模型；4）五大隐藏技巧：语音调试、图片生成代码、API批量测试等可提升300%效率；5）针对中文开发者优化，支持阿里云/腾讯云SDK调用。实测3分钟

    ​字节跳动 ​TRAE2.0 ​语音交互

  • OpenAI发布ChatGPT Agent智能体：支持写代码、做PPT、分析金融

    OpenAI推出ChatGPT智能体，整合网页交互、数据搜索与多模态协作功能，可完成代码生成、PPT制作、金融分析等复杂任务。该智能体融合Operator的网页自动化操作、Deep Research的数据分析能力及优化后的GPT-4对话引擎三大核心模块。目前面向付费用户开放，Pro版近乎无限使用，其他版本每月限50次任务。OpenAI承认其仍存在金融建模需人工验证、非英语文本解析准确率低等技术局限，并

    ​OpenAI ​ChatGPT智能体 ​人工智能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM