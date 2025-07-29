AI日报：智谱AI重磅发布GLM-4.5；阿里开源Wan2.2；阶跃星辰推全新模型Step3

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1、智谱AI重磅发布GLM-4.5:全球首个原生融合推理、编码、智能体能力的开源模型

智谱AI发布了新一代旗舰模型GLM-4.5，该模型在推理、代码和智能体能力方面达到开源SOTA水平，并在全球评测中表现优异。其采用MoE架构，提供高参数效率，同时具备全栈开发能力和生态兼容性，为智能体应用提供了强大的技术底座。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-4.5首次实现推理、编码和智能体能力的原生融合，满足复杂需求。 ⚙️ 采用混合专家（MoE）架构，提供两种版本，参数效率高且性能优越。 💰 API调用价格远低于主流模型，支持低延迟、高并发的实际部署需求。

2、阿里开源通义万相Wan2.2:全球首个MoE架构视频生成模型震撼发布

阿里开源的通义万相Wan2.2在视频生成技术上实现重大突破，引入了业界首创的MoE架构，提升了计算效率，并且具备电影美学控制系统，同时提供消费级显卡即可部署的小尺寸模型，显著降低了AI视频生成的技术门槛。

【AiBase提要:】 ✨ 引入MoE架构，提升计算效率50% 🎬 首创电影美学控制系统，支持光影、色彩等专业电影效果 🚀 提供5B统一模型，消费级显卡即可部署 详情链接:https://github.com/Wan-Video/Wan2.2

3、阶跃星辰推出AI研究小助手阶跃深研 并开启邀测

阶跃AI推出了全新研究助手‘阶跃深研’，该产品在金融、咨询、医疗等领域表现出色，能够高效完成复杂研究任务并生成专业研究报告。其强大的信息处理能力使其在多个基准测试中表现优异，并支持多种格式导出。

【AiBase提要:】 ✨ 阶跃深研专为金融、咨询、医疗等领域设计，能在十分钟内完成复杂研究任务。 📊 在xbench-DeepSearch和BrowseComp基准测试中表现优异，通过率领先行业。 📄 支持多种格式导出研究报告，并具备核查能力以确保数据真实性与可靠性。

4、微软 Edge 浏览器推出 Co pilot 模式，助力智能化搜索体验

微软 Edge 浏览器推出了全新的 Co pilot 模式，通过人工智能技术帮助用户更高效地进行搜索、整理和决策，提升整体工作效率。该模式支持语音导航，并注重隐私保护，用户可随时控制数据的使用。目前，Co pilot 模式已向所有用户免费开放，并将持续迭代更新。

【AiBase提要:】 🧑‍💻 微软 Edge 推出 Co pilot 模式，自动化搜索和整合信息，提升浏览效率。 🗣️ 支持自然语音导航，用户可通过语音直接与 Co pilot 互动。 🔒 隐私保护为重中之重，用户数据仅用于改善体验，确保信息安全。

5、Anthropic对Claude用户实施限流，引发开发者不满

Anthropic宣布对Claude用户实施每周使用限制，主要影响约5%的用户。此举引发了部分开发者和用户的不满，认为这是对合规用户的集体惩罚。同时，用户可以通过购买额外使用额度来继续工作。

【AiBase提要:】 🌟 Anthropic将对Claude用户实施每周使用限制，主要影响约5%的用户。 🔧 开发者对限流政策表示不满，认为惩罚合规用户不合理。 💡 用户可按标准API费率购买额外使用额度，确保项目持续进行。

6、阶跃星辰推出全新基础大模型 Step 3，参数量高达321B

阶跃星辰推出了新一代基础大模型Step3，参数量高达321B，具备强智能、低成本、可开源和多模态等特征。该模型在推理效率方面表现出色，能够在多种硬件平台上实现高效运行，并且计划于7月31日正式开源。此外，阶跃星辰还与多家芯片和平台厂商成立了“模芯生态创新联盟”，以加速大模型的应用落地。

【AiBase提要:】 🧠 Step3是阶跃星辰推出的全新基础大模型，具备强智能、低成本、可开源和多模态等特征。 🚀 Step3在推理效率方面表现出色，能够在多种硬件平台上实现高效运行。 🤝 阶跃星辰与多家芯片和平台厂商联合成立“模芯生态创新联盟”，加速大模型应用落地。

7、上海AI实验室开源发布“书生”科学多模态大模型Intern-S1

上海AI实验室发布多模态大模型Intern-S1，旨在提升科学研究的深度与广度，并在多个领域表现出色。

【AiBase提要:】 🧪 Intern-S1在化学、材料和地球科学等领域的表现超越了现有的顶尖闭源模型。 🧠 该模型具备跨模态科学解析引擎，可准确解读多种复杂科学数据。 🚀 上海AI实验室将继续推动Intern-S1的开源与应用，支持科研者共同探索科学发现的新路径。 详情链接:https://chat.intern-ai.org.cn/

8、豆包App视觉推理能力升级 图片分析支持深度思考

豆包App在视觉推理领域实现重大升级，图片分析功能支持深度思考模式，提供更智能的体验。用户可上传图片进行精细处理和搜索，提升搜索准确性。同时，豆包能根据细节信息对比历史档案，确定图片年代范围，并通过地形、建筑风格等特征判断具体方位和城市名称。

【AiBase提要:】 📷 支持深度思考模式，提升图片分析精度 🔍 实现边想边搜，提高搜索结果准确性 🗺️ 分析地形、建筑风格等特征，精准定位城市

9、网信办整治自媒体发布不实信息 平台需优化AI生成内容标识

中央网信办宣布开展为期两个月的专项整治行动，重点打击‘自媒体’发布不实信息行为，旨在通过技术治理与平台责任双轨并行，破解恶意蹭炒、数据造假、资质造假等突出问题。

【AiBase提要:】 🧠 恶意蹭炒行为，包括假冒热点事件当事人或知情人士编造虚假信息。 📊 数据造假手段，如利用AI合成技术伪造新闻、通过拼凑剪辑制造虚假事件。 👩‍🔬 专业领域信息失实，未认证或伪造资质者冒充专家发布违背常识的言论。

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