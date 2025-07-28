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iQOO Z10 Turbo+开启预约：预计8月发布 搭载8000mAh电池

2025-07-28 13:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:今日，iQOO Z10Turbo++正式官宣开启预约，并透露新品将于8月与广大消费者见面。

从官方发布的海报来看，iQOO Z10Turbo+在外观设计上与之前的iQOO Z10Turbo/Pro基本保持一致，采用了矩形后摄搭配直边的方案，简约又不失时尚感。

首款超8000mAh电池性能机！iQOO Z10 Turbo 正式官宣： 8 月见

在基础规格方面，预计该机将延续此前的一些优秀配置。它采用6.78英寸1.5K华星C9+直屏，能为用户带来清晰且舒适的视觉体验;前置1600万摄像头，满足日常自拍需求;后置5000万主摄和800万超广角组合，可应对多种拍摄场景;同时支持90W闪充，让手机快速“回血”。

而iQOO Z10Turbo+最大的亮点无疑是性能与续航的“双王炸”组合。它配备了旗舰芯天玑9400+以及8000mAh大电池，成为行业唯一一款8000mAh性能手机，向行业最强性能续航组合以及最高跑分发起挑战。

与上代Z9Turbo +相比，Z10Turbo +实现了重大升级，搭载了全新的天玑9400+旗舰平台。这颗芯片基于台积电3nm工艺制程打造，采用第二代全大核架构。其8核CPU包含1个主频高达3.73GHz的Arm Cortex - X925超大核，还有3个Cortex - X4超大核和4个Cortex - A720大核，性能表现值得期待。

此外，在功能配置上，Wi - Fi7、5.5G、双频GPS、全功能NFC、红外遥控等实用功能预计也会继续保留，为用户的使用提供更多便利。iQOO Z10Turbo+的登场，无疑将为手机市场注入新的活力，让我们共同期待它在8月的精彩表现。

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