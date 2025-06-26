小米 MIX Flip 2 小折叠手机发布：售价 5999 元起

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今日晚间，小米人车家全生态发布会盛大举行，小米 MIX Flip2小折叠手机正式亮相，其口号“满分小折”彰显了小米对这款产品的自信。

小米 MIX Flip2小折叠手机定价5999元起，在配置上亮点颇多。它搭载了骁龙8至尊版处理器，性能强劲，为手机的流畅运行提供了坚实保障。同时，该机在小折叠手机领域实现了电池容量的重大突破，首次装载了5165mAh 小米金沙江电池，该电池含硅量达10%，能量密度高达843Wh/L，让用户无需再为小折叠手机的续航问题担忧。此外，手机还配备了双 VC 立体散热和50W 无线秒充功能，官方宣称其旗舰体验可媲美 Pro 直板机。

在屏幕方面，小米 MIX Flip2配备了一块4.01英寸的外屏，采用 M9发光材料，具备3200nits 多场景峰值亮度，适配了500+ 高频应用。这块外屏号称“重构了系统交互体验”，用户可以在上面编辑桌面 App、查看多任务卡片、浏览相册，还能使用超级小爱等功能。而且，小米还为这款手机推出了 AI 定制萌宠功能，用户可以将自己的宠物照片转化为外屏的动态宠物壁纸，增添了趣味性和个性化。

外观设计上，小米 MIX Flip2采用金属磨砂中框，搭配三面等深微曲屏，并搭载了小米龙晶玻璃2.0，不仅提升了手机的质感，还增强了屏幕的耐用性。手机展开厚度仅为7.57mm，整机重量199g，轻薄便携。

折叠结构方面，小米 MIX Flip2搭载了最新一代小米龙骨转轴，采用行业首款“三级连杆 + 四浮板”结构，配合6.86″50μm 超韧柔性玻璃，宣称经过20万次折叠后，折痕平均深度小于50μm，大大提升了手机的折叠耐用性。

影像系统也是小米 MIX Flip2的一大卖点。它搭载了50MP 徕卡主摄，采用光影猎人800传感器，并支持光学防抖，同时还有一颗50MP 徕卡超广角镜头，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求，为用户带来出色的摄影体验。

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