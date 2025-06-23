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如何用即梦AI的音乐功能生成冥想放松音乐？

2025-06-23 16:47 · 稿源：站长之家

导语

即梦AI是一款功能强大的创作工具，其音乐生成功能可以帮助你轻松创建出适合冥想放松的音乐。通过简单的操作，你就能获得一首能让身心舒缓的专属音乐。

使用工具

  • 工具名称:即梦AI
  • 工具网址:https://jimeng.jianying.com/

使用场景

冥想、放松、助眠

教程操作流程方法

  1. 打开即梦AI并进入音乐生成界面:在浏览器中输入即梦AI的网址https://jimeng.jianying.com/，打开其网页版。进入主界面后，找到“音乐生成”选项并点击进入。

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  2. 选择音乐类型:在音乐生成界面，选择“纯音乐”选项，因为纯音乐更适合营造冥想放松的氛围。描述音乐要求:在输入框中输入对冥想放松音乐的要求描述，例如“轻柔舒缓的钢琴音乐，节奏平稳，旋律优美，带有自然环境音效如流水声、鸟鸣声，能让人放松身心，进入冥想状态”。

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  3. 选择曲风:在曲风选择中，可选择“古典”“民谣”等较为舒缓的曲风，这些曲风通常能带来宁静、放松的感觉。如果你希望音乐更具现代感，也可以选择“轻音乐”风格。选择时长，比如这里默认30秒。

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  4. 生成与调整音乐:点击“生成”按钮，即梦AI会根据你的描述和选择生成音乐。生成后，仔细试听音乐效果，满意的话直接点击下载即可。

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