如何用即梦AI的音乐功能生成冥想放松音乐？

即梦AI是一款功能强大的创作工具，其音乐生成功能可以帮助你轻松创建出适合冥想放松的音乐。通过简单的操作，你就能获得一首能让身心舒缓的专属音乐。

冥想、放松、助眠

打开即梦AI并进入音乐生成界面:在浏览器中输入即梦AI的网址https://jimeng.jianying.com/，打开其网页版。进入主界面后，找到“音乐生成”选项并点击进入。

选择音乐类型:在音乐生成界面，选择“纯音乐”选项，因为纯音乐更适合营造冥想放松的氛围。描述音乐要求:在输入框中输入对冥想放松音乐的要求描述，例如“轻柔舒缓的钢琴音乐，节奏平稳，旋律优美，带有自然环境音效如流水声、鸟鸣声，能让人放松身心，进入冥想状态”。

选择曲风:在曲风选择中，可选择“古典”“民谣”等较为舒缓的曲风，这些曲风通常能带来宁静、放松的感觉。如果你希望音乐更具现代感，也可以选择“轻音乐”风格。选择时长，比如这里默认30秒。