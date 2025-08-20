首页 > 原创 > 关键词  > 苹果供应链最新资讯  > 正文

曝iPhone18放弃相机按钮 因用户使用频率不高

2025-08-20 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:近日，有供应链消息爆料称，苹果公司已通知供应商停止订购相机按钮相关组件，这或意味着即将发布的iPhone18系列将不再配备这一功能，而iPhone17系列或将成为最后一代保留相机按钮的苹果手机。

据了解，苹果在去年推出的iPhone16系列上首次引入了相机按钮设计，然而这一创新举措自问世以来便争议不断。部分用户和行业观察者认为，新增的相机按钮与苹果前CEO史蒂夫·乔布斯所推崇的极简设计理念相悖。彼时，苹果现任CEO库克回应称，虽然无法揣测乔布斯对这一改变的看法，但苹果始终致力于通过创新提升用户体验，这一决策正是基于用户需求的考量。

苹果手机iPhone16 Pro

然而，市场反馈显示，相机按钮的实际使用频率并不高。有用户指出，该按钮集成了过多功能，导致操作逻辑复杂，不符合直觉化使用体验。这一情况或成为苹果决定在后续机型中取消该设计的关键因素。

供应链消息进一步证实，由于用户使用率未达预期，苹果已调整生产计划，未来iPhone18系列将不再配备相机按钮。这意味着，即将于今年发布的iPhone17系列或将成为这一设计的“绝唱”。尽管苹果尚未对此消息作出官方回应，但业内普遍认为，这一调整反映了苹果在产品设计上更加注重实用性与用户反馈的导向。

