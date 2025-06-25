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雷军称YU7定价合理：希望大家猜测YU7价格要讲科学

2025-06-25 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:近日，小米集团创始人雷军再次就即将发布的YU7车型发表看法，他强调，尽管YU7即将面世，但SU7仍将是市场上最畅销的轿车之一。

针对网络上关于YU7价格的诸多猜测，雷军明确表示已公开否认过相关说法。他解释称，YU7标准版配置极高，在行业内可与友商的Max版甚至Ultra版相媲美。具体而言，YU7标准版拥有CLTC续航835km、配备激光雷达、搭载英伟达最新的Thor芯片，具备700TOPS算力，以及天际屏等高端配置。因此，雷军呼吁大家在猜测价格时要基于科学依据。至于YU7的最终定价，他表示将在发布会上公布，并相信届时大家会认为这个价格是合理的。

小米YU7、小米汽车

当被问及YU7的发布是否会影响SU7的销量时，雷军坦言并不担心。他解释说，YU7和SU7都是具有鲜明个性的产品，分别针对喜欢轿车和SUV的不同用户群体。他相信，即便YU7上市，SU7凭借其独特的魅力和市场定位，仍将继续保持轿车市场的热销地位。

雷军对SU7的市场表现充满信心，并表示YU7的加入将进一步丰富小米汽车的产品线，满足不同消费者的需求。他期待两款车型能在市场上共同发力，为小米汽车赢得更多市场份额。

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