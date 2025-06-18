首页 > 原创 > 关键词  > 正文

如何用网易天音 AI 快速生成背景音乐？

2025-06-18 15:12 · 稿源：站长之家

导语

想为美食、生活类短视频快速搭配适配的背景音乐?网易天音支持通过场景标签或文字描述生成定制化音频，无需复杂操作，轻松为视频增添氛围感。

使用工具

  • 工具名称:网易天音
  • 工具网址:https://tianyin.music.163.com/editor

使用场景

  • 美食短视频BGM制作
  • 生活vlog氛围配乐
  • 短视频平台内容创作

教程操作流程方法

1.打开工具并进入创作界面.访问网易天音官网或打开App，无需专业账号即可使用基础生成功能。在首页找到 "开始创作"按钮，进入创作页面

image.png

2.描述场景或选择标签。标签选择法:填写关键词标签，如“蛙声、邻村、稻花”，系统会自动匹配该场景的常用风格（如轻快钢琴、电子音效等），选择副歌结构，开始AI写歌。

image.png

文字描述法:在输入框中填写具体需求，例如 “欢快的、适合美食短视频的背景音乐，时长1分钟”，中文指令支持直接识别氛围关键词。

image.png

3.生成音乐并试听筛选。完成场景设置后，点击 “开始AI写歌”按钮，生成后点击播放按钮试听，注意旋律是否贴合视频节奏。

image.png

4.下载文件。点击 “保存” 按钮并进行命名（格式通常为MP3），保存至手机或电脑。

image.png

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小白如何用海绵音乐生成AI音乐？

    本教程介绍如何利用AI音乐生成工具"海绵音乐"零基础创作个性化音乐。通过输入情绪(治愈/欢快)、乐器(钢琴/吉他)、节奏(慢/中/快)等关键词，AI可快速生成适合短视频配乐、背景音乐等场景的原创音乐。操作流程简单：注册账号→输入关键词→生成试听→下载使用。关键技巧包括使用具体关键词组合、多次调整优化。注意商用需确认版权，部分功能需付费。该工具让音

    ​AI音乐生成 ​短视频配乐 ​背景音乐制作

  • 如何用豆包音乐生成功能创作AI歌曲？

    本文介绍如何利用豆包AI工具进行音乐创作。用户可通过APP或网页端(https://www.doubao.com/chat)使用该功能，按照固定句式输入创作需求：包括歌曲主题、音乐风格(如民谣、流行)、表达情绪(快乐、怀旧等)及音色选择(男声/女声)。系统会根据指令自动生成歌词并配乐，用户可即时查看歌词内容和播放生成的音乐。操作流程简单：打开豆包→选择音乐生成功能→填写创作指令→提交等

    ​音乐创作 ​AI工具 ​灵感激发

  • 如何用 AI工具 生成论文选题

    本教程介绍如何利用DeepSeek AI工具生成学术论文选题。首先需要明确自身专业、研究方向、兴趣领域等研究信息。通过特定格式构建提问指令，在DeepSeek平台输入后，AI会基于算法分析生成10个相关选题。用户需从研究价值、创新性、可行性等维度评估选题，筛选出最适合的研究方向。该工具能有效帮助研究者快速获取选题思路，提高学术论文创作效率。

    ​DeepSeek ​论文选题 ​学术研究

  • 如何用海绵音乐创作一首AI流行音乐？

    海绵音乐是一款AI辅助音乐创作工具，无需专业基础即可创作流行音乐。教程介绍四个步骤：1.注册登录官网；2.选择"灵感创作"并输入提示词（如"分手失落的流行歌曲"）；3.AI自动生成三首歌曲，可试听并查看歌词；4.确认作品后可直接分享或保存本地。该工具适合音乐爱好者快速创作，支持智能编曲和旋律生成功能。官网地址：https://www.haimian.com/

    ​AI音乐创作 ​流行音乐制作 ​音乐编曲工具

  • 如何用DeepSeek快速起草高质量商务合作邮件

    本文介绍如何利用DeepSeek AI快速生成专业商务合作邀约邮件。传统邮件撰写耗时费力，而通过该工具只需四步：1)登录官网输入指令；2)提供合作对象、内容等关键信息；3)AI自动生成结构清晰、措辞专业的邮件草稿；4)复制到邮箱发送或下载存档。该工具能显著提升商务沟通效率，特别适合需要频繁进行业务往来的职场人士，支持个性化调整并保留专业度，是现代化办公的高效解决方案。（139字）

    ​商务沟通 ​专业邮件 ​合作邀约

  • 发布AI Agent开发平台，做强AI生态… 网易数智接下来这么干

    AI时代正从AIGC转向AI Agent发展。微软CEO纳德拉预测AI Agent将成为新应用，Gartner预计到2028年超1/3企业软件将集成AI Agent功能。网易数智发布CoreAgent智能体开发平台及多款行业智能体，助力企业快速落地AI应用。文章指出当前AI Agent面临技术门槛高、场景适配难等挑战，网易提出"技术共生、市场共拓、利润共享"的生态协同理念，强调AI需要与行业know-how结合才能创造真实价值。网易数智宣布品牌升级，从"科技蓝"变为"网易红"，展现拥抱AI时代的决心。

    ​AI ​Agent ​数字员工

  • 如何用豆包生成班级管理策略备课教案

    本文介绍如何利用豆包AI工具快速生成适用于四年级学生的班级管理策略。主要内容包括：1.通过豆包平台输入明确指令，如"请提供适用于四年级学生的班级管理策略，重点关注纪律/学习积极性/合作能力"；2.获取生成结果后，根据实际教学情况进行优化调整；3.将最终策略整理成教案应用于班级管理实践。该工具能帮助教师高效制定针对性管理方案，为班级管理工作注�

    ​班级管理策略 ​教师备课 ​四年级教学

  • 如何用 DeepSeek 生成备课教案

    本教程介绍如何利用AI工具DeepSeek快速生成七年级中国古代史教案。操作流程包括：1.登录DeepSeek官网；2.进入文本生成界面；3.输入详细指令，包含教学目标、重难点、教学过程等要素；4.等待AI生成教案；5.检查并调整内容。该工具能帮助教师高效完成系统化的教案设计，但生成后仍需根据实际教学需求进行适当修改和完善，最后保存为所需格式使用。

    ​教案生成 ​DeepSeek工具 ​教育技术

  • 如何用 DeepSeek 生成星球日更内容

    本文介绍如何利用DeepSeek工具高效生成星球日更内容。主要内容包括：1.注册登录DeepSeek官网进入对话界面；2.输入精准指令获取内容，如"生成7篇藏马鸡主题的星球日更"；3.对生成内容进行相关性、实用性评估；4.通过补充指令优化不满意内容。该工具能快速提供多样化素材，解决持续创作压力，经过多次调整可获得符合定位的优质内容。操作流程简单，适合自媒体运营和社群内容创作。

    ​日更内容 ​知识星球 ​社群运营

  • 如何用指令句式让豆包生成个性化学生评语库

    本文介绍如何利用豆包工具快速生成个性化期末评语库。操作步骤包括：1.登录豆包平台输入详细指令，要求生成50名本科生的A级评语，内容需涵盖学术亮点、改进建议和假期规划，确保个性化差异度高于30%；2.检查生成结果是否符合要求；3.通过细化指令优化不满意内容，如突出学科优势或提供更具体学习方法建议。该工具能帮助教师高效完成评语撰写，节省时间精力。

    ​个性化评语 ​教育教学 ​豆包工具

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM