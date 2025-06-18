如何用网易天音 AI 快速生成背景音乐？

导语

想为美食、生活类短视频快速搭配适配的背景音乐?网易天音支持通过场景标签或文字描述生成定制化音频，无需复杂操作，轻松为视频增添氛围感。

使用工具

工具名称 :网易天音

:网易天音 工具网址:https://tianyin.music.163.com/editor

使用场景

美食短视频BGM制作

生活vlog氛围配乐

短视频平台内容创作

教程操作流程方法

1.打开工具并进入创作界面.访问网易天音官网或打开App，无需专业账号即可使用基础生成功能。在首页找到 "开始创作"按钮，进入创作页面

2.描述场景或选择标签。标签选择法:填写关键词标签，如“蛙声、邻村、稻花”，系统会自动匹配该场景的常用风格（如轻快钢琴、电子音效等），选择副歌结构，开始AI写歌。

文字描述法:在输入框中填写具体需求，例如 “欢快的、适合美食短视频的背景音乐，时长1分钟”，中文指令支持直接识别氛围关键词。

3.生成音乐并试听筛选。完成场景设置后，点击 “开始AI写歌”按钮，生成后点击播放按钮试听，注意旋律是否贴合视频节奏。

4.下载文件。点击 “保存” 按钮并进行命名（格式通常为MP3），保存至手机或电脑。

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