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如何用即梦 AI 音乐生成功能制作生日祝福音乐？

2025-06-23 16:55 · 稿源：站长之家

导语

想为亲友的生日送上一份独特且充满心意的祝福吗?即梦 AI 的音乐生成功能能帮你将祝福化作悦耳的旋律，轻松制作出专属的生日祝福音乐，让每一个音符都传递出你的真挚情感。

使用工具

工具名称:即梦 AI

工具网址:https://jimeng.jianying.com/

使用场景

生日祝福、亲友礼物、派对氛围营造

教程操作流程方法

1.进入即梦 AI 音乐生成页面:打开浏览器，在地址栏输入即梦 AI 官网网址https://jimeng.jianying.com/，进入主界面。在主界面中找到并点击 “音乐生成” 选项，进入音乐生成功能页面。

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2.选择音乐类型与人声设置（若需人声歌曲）:选择音乐类型:若想制作有人声的生日祝福歌曲，可直接在页面中选择 “人声歌曲”。人声歌曲的歌词与音色设置:输入歌词:在歌词输入框中，输入你想对寿星说的话，注意歌词需控制在180字以内。例如:“亲爱的 [寿星名字]，今天是你的生日，愿你每天都有好心情，梦想都能实现。” 若觉得歌词不够优美，可点击 “一键润色” 按钮优化歌词。

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3.设置音乐风格与情绪:选择曲风:在曲风选项中，有民谣、流行、摇滚、国风等多种风格可供选择。为生日祝福音乐选择合适的曲风，如欢快的流行风、温馨的民谣风等。选择情绪:在心情分类中选择 “快乐”，让音乐更贴合生日的欢乐氛围。

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4.生成并调整音乐:完成上述所有设置后，点击 “立即生成” 按钮，即梦 AI 生成音乐。生成后，仔细试听音乐效果。若对生成的音乐不满意，可点击 “修改” 按钮，调整歌词、曲风、情绪等参数，重新生成，直到获得满意的音乐。

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5.下载与分享音乐:确认音乐符合预期后，将鼠标移至生成的歌曲区域，点击下载按钮，将音乐保存到本地设备。下载完成后，可通过微信、邮件等方式将这份专属的生日祝福音乐发送给寿星，为其送上特别的生日惊喜。

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