小米MIX Flip 2外观公布：配备骁龙8版、5165mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:小米官方在公布小米MIX Flip2外观视频后，紧接着火速揭晓了这款新机的核心参数信息，引发了科技爱好者的广泛关注。

小米MIX Flip2在整体方案上延续了前代的设计思路，配备了一块4.01英寸的超大外屏。这块外屏功能强大，支持回微信、刷抖音等各类操作，用户完全可以将其当作主力屏来使用，大大提升了使用的便捷性。

在外观设计方面，小米MIX Flip2采用了三面等深微曲屏方案，搭配金属磨砂中框，整体质感十分出色，给人一种精致且高端的感觉。其转轴部分采用了全新结构，这一改进使得屏幕的平整度得到了显著提升。据相关爆料，小米MIX Flip2可能会成为折痕最浅的小折叠手机，为用户带来更好的视觉体验。

性能配置是小米MIX Flip2的一大亮点。该机搭载了骁龙8至尊版处理器，这是目前行业内性能最强的小折叠手机处理器，能够为用户带来流畅、高效的使用体验，无论是日常使用还是运行大型游戏，都能轻松应对。

电池续航方面，小米MIX Flip2配备了5165mAh的小米金沙江电池。这一配置在小折叠品类中尚属首次进入5字头时代，意味着用户可以拥有更持久的续航能力，减少频繁充电的困扰。

影像系统上，官方透露小米MIX Flip2依然会配备徕卡光学影像系统。结合其超大外屏的实时预览功能，这款手机有望成为自拍和拍摄Vlog的神器，满足用户对于高质量影像记录的需求。

在其他配置上，小米MIX Flip2的主屏是一块6.85英寸的显示屏，分辨率为1.5K，刷新率达到120Hz，能够呈现出清晰、流畅的画面效果。此外，该机还支持IPX8级防水和50W无线充等功能，配置上全面看齐直板旗舰手机。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰此前曾表示，去年小米小折叠就提出了拒绝做“美丽小废物”，要拥有直板旗舰的体验。今年小米MIX Flip2的目标是在更多维度上看齐甚至超越Pro级直板旗舰，从目前公布的配置来看，小米MIX Flip2确实在朝着这一目标努力。

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