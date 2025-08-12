首页 > 原创 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉Model 3长续航后轮驱动版上线：售价26.95万起 830公里续航

2025-08-12 09:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:今日早间，特斯拉官方正式宣布，备受瞩目的续航达830公里（CLTC）的Model3来了，Model3长续航后轮驱动版正式上线，这一消息瞬间在汽车市场激起千层浪。

此次上线的Model3长续航后轮驱动版堪称亮点十足。其拥有830公里的超长续航，百公里加速仅需5.2秒，而车型售价从26.95万元起。不仅如此，特斯拉还透露，Model3在售的4款车型均已完成续航升级，为消费者提供了更多优质选择。

与长续航后轮驱动版一同上线的，还有特斯拉Model3高性能全轮驱动版，其价格为33.95万元。新车CLTC续航达到647公里，零百加速仅3.1秒。与2024款高性能版相比，车辆续航增加了24km，零百加速成绩和价格则保持不变，进一步提升了产品竞争力。

在销售权益方面，特斯拉诚意满满，推出了夏日特享福利。消费者购车可享受5年0息的金融政策，还有8000元限时保险补贴、8000元车漆选装礼金，以及特享充电权益和智能辅助驾驶限时免费转移等优惠，大大降低了购车门槛和使用成本。

特斯拉此次推出的新车型，无疑将在新能源汽车市场掀起新一轮的竞争热潮，也为消费者带来了更多高品质的选择。

