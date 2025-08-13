荣耀Magic V Flip2 定档 8 月 21 日 外观配置亮点抢先看

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:荣耀官方正式宣布，备受期待的荣耀Magic V Flip2将于8月21日重磅发布，与此同时，官宣海报也揭开了这款新品的神秘面纱，让大众得以一窥其外观设计。

在外观方面，荣耀Magic V Flip2延续了超大外屏方案。与前代“大小眼”的摄像头设计不同，此次新品改用了两颗相同大小的摄像头，整体视觉效果更加协调美观。前代产品的外屏尺寸就已近乎行业极限，在整体方案保持不变的情况下，此次新品预计外屏尺寸仍维持在4英寸左右，这已然是全行业的最大尺寸。值得一提的是，荣耀Magic V Flip2独具匠心地将闪光灯放置在了下半部分，这一巧妙设计有效避免了过多侵占外屏空间，不仅有望刷新外屏的屏占比记录，还赋予了手机极高的辨识度。

除了外观上的创新，荣耀Magic V Flip2在配置方面同样可圈可点。据爆料，它将成为今年电池容量最大的小折叠手机，内置5500mAh大容量电池，并支持80W快充技术，让用户无需担忧电量问题，尽情享受手机带来的便捷。屏幕方面，该机采用6.8英寸LTPO主屏，预计分辨率达到2520*1080，支持1-120Hz多频刷新率以及超高频PWM调光，能够为用户带来流畅且护眼的视觉体验。

核心配置上，荣耀Magic V Flip2将搭载骁龙8系次旗舰芯片，大概率是第四代骁龙8s。这款芯片采用台积电4nm工艺打造，CPU部分由13.21GHz X4、33.01GHz A720、22.80GHz A720和22.02GHz A720组成;GPU则采用与骁龙8至尊版Adreno830同代的Adreno825，芯片综合表现媲美第三代骁龙8，为手机的强劲性能提供了有力保障。

