小米智能摄像机4C 3.5K发布：支持600万像素 售价199元

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:今日，小米正式发布全新智能摄像机产品——小米智能摄像机4C3.5K，以199元的亲民价格开启智能安防新篇章，该产品将于8月11日早10点在各大渠道正式开售。

作为小米首款搭载600万像素的室内摄像机，小米智能摄像机4C3.5K采用1/2.45英寸大尺寸传感器，分辨率高达3200*1800，配合8颗940nm红外补光灯，即便在夜晚暗光环境下也能呈现清晰画面。

在隐私保护方面，小米智能摄像机4C3.5K创新性地引入了物理隐私遮蔽功能。用户可通过操作将镜头向上藏入机身内部，实现真正的物理遮挡，同时支持定时或特定时间段自动遮蔽，全方位守护用户隐私。此外，该摄像机还搭载了1T高算力AI芯片，支持人形追踪、宠物检测等功能，识别速度更快、精度更高。

在连接与安全性能上，小米智能摄像机4C3.5K支持双频Wi-Fi6技术，确保网络连接稳定高速。同时，产品内置米家安全芯片，每颗芯片均拥有唯一密钥和证书，为用户数据和信息安全提供坚实保障。

体验层面，小米智能摄像机4C3.5K深度融入小米澎湃智联生态，可智能识别人数并根据环境自动调节空调温度。当与开关和网关搭配使用时，摄像机在识别到人体活动后还能自动触发亮灯功能，进一步提升了家居生活的便捷性和智能化水平。

