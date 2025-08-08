荣耀畅玩70 Plus开售：售价1199元起 电池耐用5年

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:今日，备受瞩目的千元机型荣耀畅玩70Plus正式开启销售，起售价为1199元，在国家补贴政策下，消费者到手价仅需1019.15元起。

荣耀畅玩70Plus在续航方面表现卓越，内置7000mAh超大容量电池，支持45W快充与反向充电功能，官方宣称其电池拥有长达5年的耐用寿命，堪称千元机中的“续航王者”。

在耐用性设计上，该机采用全新太极缓震架构，抗摔高度可达2米，手机抗冲击能力有效提升25%，中框四角经过强化设计，降低中框变形风险15%，并荣获五星金标抗摔认证。同时，它还具备超强水洗级防水能力，通过IP65测试，支持湿手触控，即便在洗碗时来电，用户也能湿手直接接听。

机身侧边特别设置的AI键是荣耀畅玩70Plus的一大亮点，支持自定义功能，用户可通过该键快速进行问题解答。

硬件配置上，荣耀畅玩70Plus搭载第三代骁龙6s芯片，官方表示可保证5年持久流畅使用。屏幕采用6.77英寸LCD屏，分辨率为1610*720，支持120Hz刷新率与DC无频闪调光，后置5000万像素单摄。

此外，该机还支持多场景NFC功能，涵盖门禁卡、电动自行车钥匙、一碰支付等实用场景，为用户带来更加便捷的使用体验。

