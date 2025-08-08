首页 > 原创 > 关键词  > 正文

荣耀畅玩70 Plus开售：售价1199元起 电池耐用5年

2025-08-08 08:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:今日，备受瞩目的千元机型荣耀畅玩70Plus正式开启销售，起售价为1199元，在国家补贴政策下，消费者到手价仅需1019.15元起。

荣耀畅玩70Plus在续航方面表现卓越，内置7000mAh超大容量电池，支持45W快充与反向充电功能，官方宣称其电池拥有长达5年的耐用寿命，堪称千元机中的“续航王者”。

在耐用性设计上，该机采用全新太极缓震架构，抗摔高度可达2米，手机抗冲击能力有效提升25%，中框四角经过强化设计，降低中框变形风险15%，并荣获五星金标抗摔认证。同时，它还具备超强水洗级防水能力，通过IP65测试，支持湿手触控，即便在洗碗时来电，用户也能湿手直接接听。

千元续航王 荣耀畅玩70 Plus开售： 1199 元起 电池 5 年耐用

机身侧边特别设置的AI键是荣耀畅玩70Plus的一大亮点，支持自定义功能，用户可通过该键快速进行问题解答。

硬件配置上，荣耀畅玩70Plus搭载第三代骁龙6s芯片，官方表示可保证5年持久流畅使用。屏幕采用6.77英寸LCD屏，分辨率为1610*720，支持120Hz刷新率与DC无频闪调光，后置5000万像素单摄。

此外，该机还支持多场景NFC功能，涵盖门禁卡、电动自行车钥匙、一碰支付等实用场景，为用户带来更加便捷的使用体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 荣耀畅玩70 Plus发布：骁龙6系芯片 国补售价1019.15元起

    今日，荣耀品牌正式推出全新机型——荣耀畅玩70Plus，凭借高性价比与多项创新技术引发市场关注。该机起售价经国家补贴后仅需1019.15元，成为千元机市场又一有力竞争者。 屏幕方面，荣耀畅玩70Plus配备6.77英寸LCD显示屏，分辨率达1610*720，支持120Hz高刷新率、DC无频闪调光及护眼模式，通过类自然光技术有效缓解用眼疲劳。性能上，该机搭载第三代骁龙6s移动平台，官方宣称�

    ​荣耀畅玩70Plus ​高性价比手机 ​千元机市场

  • 荣耀Magic7 Pro 16+512G卫星通信版开售：售价5199元

    荣耀官方宣布，旗下旗舰机型荣耀Magic7Pro正式推出16GB+512GB卫星通信版，叠加国家补贴后，售价仅为5199元，引发市场广泛关注。 荣耀Magic7Pro卫星通信版最大的亮点在于支持天通卫星通信功能。该功能依托中国电信基于自主研发的天通一号卫星移动通信系统构建的网络，可为用户提供卫星移动语音通话、短信等通信服务。这一技术的引入，使得荣耀Magic7Pro在海洋渔业、应急救援�

    ​荣耀Magic7Pro ​卫星通信 ​天通一号

  • iQOO TWS Air3 Pro发布：47小时超长续航 199元

    全新无线耳机iQOO TWS Air3 Pro正式亮相，提供星耀黄与星钻白两款配色，到手价199元，搭配iQOO Z10 Turbo 购买只要159元。 这款新品搭配耳机盒最长续航长达47小时，单次游戏续航可达6小时，搭配充电盒最长游戏续航达30小时，开启降噪后，搭配充电盒可实现22小时最长音乐续航，或21小时最长游戏续航；充电仅需10分钟，连手机畅玩游戏2小时。 不止于此，iQOO TWS Air3 Pro带来50dB多模�

  • 小米智能摄像机4C 3.5K发布：支持600万像素 售价199元

    小米8月8日发布智能摄像机4C 3.5K，售价199元，8月11日开售。该产品搭载600万像素传感器，支持3.5K高清画质，配备8颗940nm红外补光灯，夜间成像清晰。创新性加入物理隐私遮蔽功能，镜头可收入机身实现物理遮挡，支持定时自动遮蔽。内置1T算力AI芯片，支持人形追踪、宠物检测等功能，识别更快更准。支持双频Wi-Fi6技术，内置米家安全芯片保障数据安全。深度接入米家生态，可智能联动空调、灯具等设备，提升家居智能化体验。

  • REDMI Pad 2开售：售价999元起 11英寸2.5K大屏

    今日，REDMI Pad2正式登陆市场，以999元的起售价推出标准版、柔光版、乐学版三大版本，为消费者带来高性价比选择。这款平板搭载11英寸LCD屏幕，分辨率达2560*1600，支持90Hz刷新率与600尼特峰值亮度，更具备湿手触控功能。其中柔光版采用AG抗眩光工艺，可有效减少屏幕反射光，缓解长时间用眼疲劳。

  • 1997年掉入冰川 失踪男子尸体被发现：基本完好

    近日，在巴基斯坦北部偏远的科希斯坦地区，随着冰川融化，一具在冰川下“沉睡”28年的尸体被牧民发现。 ​8月1日，当地牧民奥马尔·汗在一处山谷中意外看到一具保存完好的尸体，尸身基本特征和衣物都较为完好，尸体旁还有一张身份证，显示其名为“纳西鲁丁”。 警方介入调查后，经纳西鲁丁家人证实，死者正是1997年6月掉入冰川裂缝后失踪的

  • 小米最强扫地机！米家扫拖机器人5 Pro开售：国补3399.15元起

    小米米家扫拖机器人5Pro 正式上市，定位 米家最强” AI 清洁主机，带来全方位智能清洁体验。 其经典水箱版售价3999元，券后3849元，叠加国补后3399.15元起;薄嵌上下水版4699元，券后4549元，国补后3994.15元起，性价比突出。

  • 1999元 华为智能门锁2悦享版发布：AI掌静脉识别、全新算力芯片

    今日，华为智能门锁2悦享版发布，目前已在华为商城、授权电商开启预售，售价1999元，首发到手价1799元，将于8月18日10:08正式开售。 华为智能门锁2悦享版支持AI掌静脉识别，采用高清近红外成像技术，可采集手掌深层不易被窃取的静脉图像，无需担心身高、指纹不清晰问题。 门锁搭载新一代NPU芯片，算力提升1.5倍，识别能力更强大。 除掌静脉外，华为智能门锁2悦享版还�

  • 华为 Pura 80 数字版今日开售 起售价 4699 元

    今日，华为旗下新款直屏旗舰手机Pura80正式开启首销，起售价为4699元。消费者通过华为商城App参与国家补贴活动后，到手价可低至4199元起。 作为华为Pura系列中定价最为亲民的机型，Pura80承担着推动鸿蒙OS5系统装机量增长的重要使命。该机出厂预装鸿蒙OS5.1操作系统，并搭载了麒麟9010S芯片，采用直角金属边框搭配6.6英寸OLED小直屏设计，屏幕覆盖第二代昆仑玻璃，具备更强的�

    ​华为 ​Pura80 ​鸿蒙OS5

  • 摩根大通：苹果首款折叠iPhone明年9月发布 售价1999美元

    摩根大通在今日发布的最新报告中透露，苹果计划于2026年9月推出其首款折叠屏iPhone，该设备将归入iPhone 18系列。 苹果将为其定价1999美元，约合14343元人民币。 摩根大通认为，这款产品将为苹果创造650亿美元的市场机会，中期有望带来高个位数的收益增长。 预计2027年销量将从低位数千万台起步，到2028年折叠iPhone销量约达4500万台。 目前2025年全球折叠屏智能手机销量约为190

    ​苹果折叠屏 ​iPhone ​18

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM