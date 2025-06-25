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雷军分享小米端到端辅助驾驶进展：YU7全系搭载 SU7下月升级

2025-06-25 09:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:小米集团董事长雷军透露了小米端到端辅助驾驶HAD的最新进展，引发业界广泛关注。据悉，全新1000Clips版本的小米端到端辅助驾驶系统即将问世，并计划率先应用于小米YU7全系车型，而小米SU7车型也预计将在7月下旬迎来这一重要升级。

雷军表示，全新1000Clips版本相较于现有版本，在驾驶体验上实现了显著提升。这一新版本不仅增强了驾驶的安心感和稳定性，还优化了起步和刹停的平顺性，有效减少了顿挫感，为驾驶者带来更加舒适的行车体验。

小米YU7、小米汽车

在功能方面，全新1000Clips版本同样表现出色。据透露，该系统在高速驾驶时能够保持稳定的性能，不会因系统降级而切换到无图模式，确保了驾驶的连续性和安全性。同时，在城区驾驶中，该系统能够自主选择最佳路线，不再完全依赖地图导航，进一步提升了驾驶的智能化水平。此外，整体上辅助驾驶的启动、响应速度和反应度也都有所提升，使得驾驶者在面对复杂路况时能够更加从容应对。

除了辅助驾驶系统的升级外，雷军还重申了小米YU7车型的强大产品力。据悉，小米YU7将分为三个版本推出，包括标准版、Pro版和Max版。其中，标准版采用后驱设计，CLTC续航里程达到835km;Pro版则升级为四驱系统，并配备了闭式双腔空簧，CLTC续航里程为770km;而Max版作为顶配车型，不仅拥有高性能四驱系统，还具备独有的豪华配置，CLTC续航里程为760km。

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