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小米预告AI眼镜 雷军：自带小爱同学 啥都能直接问

2025-06-25 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:近日，小米科技正式宣布，其全新智能穿戴设备——小米AI眼镜将于明晚正式发布。雷军在社交媒体上发文，将这款眼镜定位为面向下一个时代的个人智能设备，强调其作为随身AI入口的独特价值，并承诺将为用户带来诸多前所未有的体验。

雷军进一步透露了小米AI眼镜的部分功能亮点。据悉，该眼镜内置了小米智能语音助手小爱同学，结合眼镜自带的镜头，用户只需通过语音指令，即可对眼前的事物进行实时询问。例如，当用户看到一只猫或一盆花时，只需简单呼叫小爱同学，便能迅速获得相关信息，极大地提升了信息获取的便捷性。

雷军爆料小米AI眼镜功能：自带小爱同学 看到啥都能直接问

此外，小米手机官微发布的预热视频还展示了小米AI眼镜的视频拍摄能力。用户只需通过语音指令，即可轻松开启视频录制功能。这一设计在骑行等需要双手操作的场景下尤为实用，用户无需手动操作即可记录精彩瞬间。从视频展示的效果来看，小米AI眼镜的拍摄清晰度和稳定性均表现出色，能够呈现出高质量的第一视角Vlog。

值得注意的是，预热视频的最后一段还意外曝光了小米AI眼镜的正面外观。整体来看，镜框设计较大，风格偏向时尚，且似乎支持更换镜片。视频中的演示者就用上了墨镜片，展示了眼镜的多样性和实用性。

随着发布会的临近，小米AI眼镜的更多功能和细节将逐渐揭晓。这款被寄予厚望的智能穿戴设备，无疑将为智能科技市场带来新的活力和变革。

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