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苹果官网支持国补 目前仅限北京收货地址及上海线下购买

2025-06-24 10:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:苹果官网Apple Store正式加入支持国家补贴的行列，为消费者带来实惠。

苹果官网首次支持国补！iPhone、iPad、Mac等全支持

此次补贴政策针对不同品类设置了不同的补贴比例和金额上限。移动产品类可享受最高15%的补贴，单产品最高补贴金额为500元，不过商品价格需低于6000元。电脑类产品则按照最高20%的比例进行补贴，单产品最高补贴金额可达2000元。

然而，目前该补贴政策仅在北京和上海两个城市开展。北京地区的消费者在苹果官网下单时，可通过京通小程序领取补贴优惠券，在线上享受国补优惠;上海地区的消费者则需前往线下零售店，才能享受到这一补贴政策。

在支持补贴的具体产品方面，涵盖了苹果的多款热门产品。手机方面，包括iPhone16、iPhone16e、iPhone15、iPhone15Plus等机型。iPad产品中，Air系列、数字系列、mini系列均在补贴范围内。手表产品有Apple Watch Series10（铝金属表壳）和Apple Watch SE。电脑类产品则包括MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio等。

以购买iPhone16128GB为例，该机型原价为5999元，在苹果官网下单时，系统会直接显示国补后的价格5499元，消费者可直接享受500元的补贴优惠。但需要注意的是，iPhone16的256GB及以上版本由于售价超过6000元，无法享受此次补贴政策。

苹果官网首次支持国补，为京沪两地的消费者购买苹果产品提供了更多实惠。不过，目前补贴政策的地域限制也引发了一些消费者的关注，未来是否会扩大补贴范围，值得消费者持续关注。

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