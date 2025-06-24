中消协发倡议抵制极端吃播：平台应严格识别、及时下架

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:今日，中国消费者协会向社会发出倡议，呼吁反对食品浪费，抵制极端吃播行为。

当前，部分网络平台上充斥着大量极端吃播内容。这些内容往往以挑战人类生理极限的食量，或是猎奇、罕见的食材（像超辣食物等）作为噱头来吸引观众眼球。这种极端吃播现象，严重背离了饮食文化的本真内涵。饮食文化本应注重食物的营养搭配、用餐的礼仪以及享受美食的过程，而这些极端吃播却将其扭曲，造成了令人痛心的食物浪费。

以暴饮暴食、猎奇比拼为特征的所谓“吃播秀”，与健康、节约、文明的现代生活理念背道而驰。从道德层面看，这是对中华民族勤俭节约传统美德的公然践踏;从法律层面讲，也违反了《中华人民共和国反食品浪费法》的相关规定。

中国消费者协会指出，部分“大胃王”“吃辣王”等极端吃播行为，将过量进食、挑战极限包装成“本事”或娱乐，传播着不健康、不理性的饮食观念。尤其是对青少年群体，极易产生负面示范效应。广大消费者应清醒认识到，为博取流量而极端进食的行为，早已脱离了食物果腹的本质，是赤裸裸的浪费行径，必须坚决抵制。

为此，中消协呼吁广大消费者擦亮双眼，保持理性。不追捧、不点赞、不转发此类宣扬浪费、危害健康的极端吃播内容，主动屏蔽相关账号和频道。同时，选择关注倡导科学膳食、珍惜食物、传播健康生活方式的优质内容，树立“浪费可耻、节约为荣”的坚定信念，将抵制浪费转化为日常消费的自觉行动，让勤俭节约成为生活的主旋律。

网络内容创作者，特别是食品领域的创作者，是饮食文化的重要传播者，肩负着引导社会饮食风尚的重要责任。相关创作者应恪守道德底线，拒绝浪费，不策划、不制作、不发布极端进食的内容。要将创作重心转向挖掘食物本真的文化内涵，倡导“吃得科学、吃得健康、吃得文明”的理念，积极利用自身影响力，主动宣传节约理念，分享“光盘行动”的成功案例，成为倡导健康饮食文化和反对食品浪费的积极践行者。

网络平台作为信息传播的重要载体，肩负着不可推卸的社会责任。平台经营者要强化审核把关，建立健全内容审核机制和优化推荐机制，对宣扬暴饮暴食、铺张浪费的极端吃播视频进行严格识别、限制传播、及时下架。同时，要加强正向引导，积极推荐节约粮食、健康饮食的公益宣传内容，展示有关食材合理利用、烹饪技巧、均衡营养等健康向上的美食内容，为营造健康、积极的网络饮食文化环境贡献力量。

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