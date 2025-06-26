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红米REDMI K80 版手机发布：售价 2599 元起

2025-06-26 19:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今日，小米正式推出 REDMI K80至尊版手机，凭借出色的性能与丰富的配置，迅速成为市场焦点。

该机搭载天玑9400++ 处理器，并首发 AI 独显芯片 D2，性能表现卓越。在安兔兔 V10综合性能跑分中，其综合跑分突破324万。售价方面，12GB+256GB 版本仅需2599元起，为消费者提供了高性价比的选择。

散热系统上，REDMI K80至尊版拥有 REDMI 史上最大的3D 冰封循环冷泵，面积达6500mm²，且采用创新双阶凸台结构。官方宣称，这一散热设计能让手机帧率更高、功耗更低、温度更低，甚至超越友商骁龙8至尊旗舰和天玑9400+ 旗舰机型。

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外观配色上，新机提供云杉绿、冰峰蓝、月岩白、砂岩灰四款时尚配色，满足不同用户的个性化需求。在细节配置上，它首次搭载闭环驱动 IC 的0916C 马达，还配备行业唯一的大师级同轴对称双扬1115，带来出色的振动反馈和音频体验。同时，手机采用四曲包裹式金属中框、旗舰玻纤背板以及金属相机 Deco 设计，兼具质感与美感。

屏幕方面，REDMI K80至尊版配备6.83英寸1.5K+144Hz LTPS 直屏，采用 M9发光材料，搭配龙晶玻璃盖板，不仅显示效果清晰，还具备出色的防护性能。此外，屏幕支持 DC 全亮度调光、圆偏振光、全场景低蓝光，有效保护用户眼睛。

续航能力是该机的一大亮点。REDMI K80至尊版内置7410mAh 大容量电池，含硅量达10%，能量密度为827Wh/L，支持2.26天 DOU。同时，手机升级旁路充电 Plus，并首发100W 闪充，让用户无需长时间等待充电。

其他配置上，REDMI K80至尊版配备3D 超声波指纹，识别速度快且准确率高，还支持 IP68/IP69防护等级，具备一定的防水防尘能力。手机厚度约8.18mm，重约219g，在保证性能和续航的同时，也兼顾了便携性。影像方面，前置20Mp 镜头，后置50Mp1/1.55"+8Mp 镜头组合，满足用户日常拍照需求。

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