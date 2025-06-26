小米手表S4 41mm发布：999元起

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今晚，小米正式发布了小米手表S441mm，以999元起的亲民售价进入市场，为消费者带来了一款适合细手腕人群的智能手表新选择。

这款手表最大的亮点之一便是其小巧精致的外观设计。它拥有41mm的修身表径，搭配9.5mm的纤薄厚度和32g的轻盈重量，成为小米首款小尺寸手表。对于细手腕人群来说，长时间佩戴也不会感到负担，轻松又舒适。

在材质与配色方面，小米手表S441mm升级采用了不锈钢中框材质，质感十足。同时，它提供了四款机身颜色供用户选择，满足不同用户的个性化需求。其中，米兰尼斯款更是独具匠心，镶嵌了6分培育钻石表冠，尽显奢华与精致。

除了机身设计，小米还为这款手表精心准备了多款潮流创意的腕带。经典的氟橡胶布面纹理表带、真皮表带、科纳皮表带，男女皆宜，适合各种场合佩戴。值得一提的是，还有一款紫外线表带，在阳光下会变色，不仅能提醒用户做好防晒措施，还能根据室内室外环境自动适配穿搭，时尚又实用。

在运动健康功能上，小米手表S441mm进行了全面升级。它能够提供更高的心率准确率，还新增支持游泳实时心率监测，让用户在游泳时也能随时了解自己的心率状况。此外，该手表深度融合HyperOS多设备数据，实现了专业级睡眠阶段监测。无论是卧床玩手机还是真实入睡，它都能精准监测，为用户提供详细的睡眠分析报告。

在其他运动健康体验方面，小米手表S441mm基本与小米手表S4看齐。它支持超过150种运动模式，满足不同用户的运动需求。同时，采用双频GNSS五星定位技术，能够独立记录运动轨迹，让用户的运动数据更加准确可靠。

值得一提的是，小米手表S441mm还深度融入了小米的“人车家全生态”。用户可以通过手表控制手机、遥控电视等设备。当用户佩戴手表入睡时，窗帘和灯光可以自动关闭，空调也能自动调节到舒适温度，为用户打造一个更加智能、便捷的生活环境。

小米手表S441mm的发布，不仅丰富了小米智能手表的产品线，也为细手腕人群提供了一款性能出色、设计精美的智能手表选择。相信在未来的市场中，它将凭借其独特的优势赢得消费者的喜爱。

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