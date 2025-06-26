REDMI 小平板 K Pad 发布：搭载天玑 9400+ 售价 2799 元起

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今晚，小米人车家全生态发布会盛大举行，众多新品逐一揭晓。其中，REDMI 首款旗舰小平板 K Pad 的正式亮相，成为发布会的一大亮点，其2799元起的售价也引发了广泛关注。

REDMI K Pad 在外观设计上独具匠心，采用了8.8英寸黄金小尺寸机身，搭配定制的3K LCD 屏，并运用全金属一体化设计，尽显精致质感。同时，该平板提供三款时尚配色，满足不同用户的审美需求。在屏幕参数方面，它支持165Hz 刷新率和372Hz 触控采样率，配合16:10的沉浸影音比例，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来流畅且沉浸式的视觉体验。

性能方面，REDMI K Pad 搭载了天玑9400+ 旗舰芯片，配合超大铝合金液冷 VC 和芯片居中架构，有效提升了机身散热速度，确保平板在长时间高负荷运行时也能保持稳定性能。值得一提的是，该平板还支持安卓首次3K 超分满帧，为用户带来更清晰、更流畅的游戏和视频画面。

续航与充电方面，REDMI K Pad 配备了7500mAh 的轻薄大电量电池，满足用户长时间使用的需求。同时，它还升级了小米首款双 USB - C 接口和旁路充电 Plus 技术，让充电更加便捷高效。

在音频和振动体验上，REDMI K Pad 全新定制了超薄「四音圈对称双扬」，带来出色的音质表现。双 X 轴线性马达的加入，则让用户在游戏和操作过程中感受到更加真实、细腻的振动反馈。此外，该平板还升级了小米首款三天线并发架构，有效降低了游戏延时，让用户在游戏对战中抢占先机。

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