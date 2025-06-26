首页 > 原创 > 关键词  > 小米发布会最新资讯  > 正文

REDMI 小平板 K Pad 发布：搭载天玑 9400+ 售价 2799 元起

2025-06-26 19:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今晚，小米人车家全生态发布会盛大举行，众多新品逐一揭晓。其中，REDMI 首款旗舰小平板 K Pad 的正式亮相，成为发布会的一大亮点，其2799元起的售价也引发了广泛关注。

REDMI K Pad 在外观设计上独具匠心，采用了8.8英寸黄金小尺寸机身，搭配定制的3K LCD 屏，并运用全金属一体化设计，尽显精致质感。同时，该平板提供三款时尚配色，满足不同用户的审美需求。在屏幕参数方面，它支持165Hz 刷新率和372Hz 触控采样率，配合16:10的沉浸影音比例，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来流畅且沉浸式的视觉体验。

003itXZnly1i2svuhiojhj61401hcqo702.jpg

性能方面，REDMI K Pad 搭载了天玑9400+ 旗舰芯片，配合超大铝合金液冷 VC 和芯片居中架构，有效提升了机身散热速度，确保平板在长时间高负荷运行时也能保持稳定性能。值得一提的是，该平板还支持安卓首次3K 超分满帧，为用户带来更清晰、更流畅的游戏和视频画面。

续航与充电方面，REDMI K Pad 配备了7500mAh 的轻薄大电量电池，满足用户长时间使用的需求。同时，它还升级了小米首款双 USB - C 接口和旁路充电 Plus 技术，让充电更加便捷高效。

在音频和振动体验上，REDMI K Pad 全新定制了超薄「四音圈对称双扬」，带来出色的音质表现。双 X 轴线性马达的加入，则让用户在游戏和操作过程中感受到更加真实、细腻的振动反馈。此外，该平板还升级了小米首款三天线并发架构，有效降低了游戏延时，让用户在游戏对战中抢占先机。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 天玑9400+双K魔王！REDMI K80至尊版/K Pad平板样机已到店

    REDMI K Pad对标iPad mini，是4000元以内配置最豪华的小平板。 平板搭载天玑9400+处理器，采用8.8英寸定制高分辨率、高刷新率LCD屏，内置双X轴线性马达、双Type-C接口，支持边充电边游戏。

    ​REDMI ​K80 ​K

  • REDMI旗下首款旗舰小平板REDMI K Pad即将发布

    REDMI旗下首款旗舰小平板正式命名为REDMI K Pad，这款新品即将与消费者见面。 REDMI官方介绍，K80至尊版和K Pad将组成“双K魔王”组合，致力于为用户带来巅峰性能与豪华体验，挑战移动端和平板端的最强表现，进而打造全新的移动性能生态。 此前，REDMI品牌总经理王腾就曾透露，REDMI首款旗舰小平板将对标iPad mini，并强调这款平板手感出色、性能强劲、配置丰富，十分值得期待

    ​REDMI ​K ​Pad

  • REDMI K Pad杀到！首发多项新技术 4K内配置最豪华小平板

    今日，REDMI官宣旗下首款旗舰小平板REDMI K Pad。 小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾表示，REDMI K Pad全面超越iPad mini，做到4K以内配置最豪华的小平板”，推动安卓小平板全面进入旗舰时代。 据了解，REDMI K Pad采用LCD屏幕，与手机只需一颗DDIC驱动屏幕不同，K Pad为了让屏幕更清晰、采用超高分辨率，需要两颗IC来驱动屏幕。 王腾指出，双驱动IC的难度在于数据、亮度�

    ​REDMI ​K ​Pad

  • REDMI小平板K Pad外观公布：8.8英寸机身小巧便携

    近日，雷军公布了REDMI首款旗舰小平板K Pad的相关消息，引发广泛关注。 REDMI首款旗舰小平板K Pad仅8.8英寸，小巧的机身设计让用户装进口袋毫无压力，无论是日常携带还是使用都十分方便。雷军表示，该平板在打游戏、看小说、追剧等场景下，运行非常流畅，且手感不错，能为用户带来良好的使用体验。 从雷军公布的图片来看，REDMI首款旗舰小平板K Pad尺寸小巧，单手持握完�

    ​雷军 ​REDMI ​K

  • REDMI电竞小平板即将发布 王腾：对标iPad mini 配置拉满

    日前，REDMI电竞小平板正式入网，预计本月就会与消费者见面。今日，REDMI品牌总经理王腾对外透露，这是REDMI有史以来推出的首款旗舰小平板，其手感极佳，性能强劲，配置更是直接拉满，将全面对标iPad mini。 结合此前爆料信息来看，这款REDMI旗舰小平板亮点颇多。它搭载了一块8.8英寸定制的LCD屏，具备高分辨率与高刷新率，屏幕采用无孔圆角设计，视觉体验值得期待。

    ​REDMI ​电竞小平板 ​天玑9400

  • REDMI电竞小平板本月发：8英寸板王

    博主数码闲聊站爆料，REDMI电竞小平板将在本月发布。此前REDMI产品经理胡馨心暗示，REDMI电竞小平板很快就会上市，主打的是高性能。 这款新品采用8.8英寸显示屏，搭载联发科天玑9400旗舰平台，还配备双X轴马达、双C口、双扬声器，电竞体验拉满。 据悉，天玑9400基于台积电第二代3nm制程打造，并采用第二代全大核CPU架构，这颗芯片包含一个主频3.62GHz的Cortex-X925超大核，3个Co

    ​REDMI电竞小平板 ​高性能平板 ​联发科天玑9400

  • 真我realme Neo7 Turbo 发布：天玑 9400e 芯片 售价1999元起

    今日，realme 品牌正式推出全新真我 Neo7Turbo 手机，这款新品凭借出色的配置与极具竞争力的价格，迅速引发市场关注。 在性能方面，真我 Neo7Turbo 首批搭载天玑9400e 芯片，该芯片采用全大核 CPU 架构，安兔兔 V10性能跑分超过245W，为用户带来强劲的性能体验。同时，手机配备旗舰同款的大气流冷锋散热系统，拥有7700mm² 超大单体 VC，有效保障手机在高负载运行时的散热效果。此

    ​realme ​Neo7Turbo ​天玑9400e

  • 小米首款旗舰小平板！REDMI 8.8英寸电竞平板本月发布

    快科技6月2日消息，Redmi将发布两款平板产品，包括常规大屏迭代版和首款电竞小屏平板。该电竞平板定位游戏方向，搭载天玑9400处理器和旗舰级散热系统，性能表现优于同配置手机。采用8.8英寸高刷LCD无孔圆角屏，外观类似iPad mini，配备双扬声器、双马达等配置。产品经理胡馨心透露，该平板去年立项时就定位电竞方向，旨在提供更好的游戏画质、帧率表现和握持体验。预计还将配备独显芯片，成为游戏神器。

    ​小米电竞小平板 ​REDMI平板产品 ​天玑9400处理器

  • REDMI K Pad搭载8.8英寸3K LCD屏

    近日，REDMI官方陆续揭晓即将在月底发布的REDMI K80至尊版和REDMI K Pad的相关规格。 REDMI K Pad定制了一块8.8英寸的3K LCD屏幕，从形态、尺寸到显示素质，均是为小平板量身打造。8.8英寸这一黄金尺寸，很好地兼顾了便携性与大屏体验。 在屏幕素质上，REDMI K Pad相较于iPad mini优势明显。它拥有更清晰的像素密度，画面显示更加细腻;刷新率更高，能带来更流畅的视觉感受;边框更窄，

    ​REDMI ​K80至尊版 ​REDMI

  • REDMI K Pad搭载顶级LCD屏！7大优势全面领先iPad mini

    REDMI K Pad将于本月发布，这是REDMI首款旗舰小平板，号称全面超越iPad mini。 据了解，REDMI K Pad采用8.8英寸3K LCD屏幕，按照REDMI品牌总经理王腾的说法，这块屏幕拥有行业顶级的规格。 王腾还晒出K Pad与iPad mini的屏幕规格对比图，前者无论是ppi、刷新率、全局亮度，还是触控采样率、护眼、湿手触控等，以及屏幕边框，都全面领先iPad mini。

    ​REDMI ​K ​Pad

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM