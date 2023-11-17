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AI开源项目screenshot-to-code 借助GPT-4V直接把网页截图制作成HTML网页

2023-11-17 11:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:这是一个简单的应用程序，可将截图转换为HTML/Tailwind CSS。它利用GPT-4Vision生成代码，并使用DALL-E3生成类似的图像。用户只需上传截图，即可获得整洁的前端代码，包括HTML、Tailwind CSS和JavaScript。

image.png

项目地址:https://github.com/abi/screenshot-to-code

主要功能:

GPT-4Vision智能生成代码: 通过集成GPT-4Vision，该应用程序能够智能地分析截图并生成相应的HTML、Tailwind CSS和JavaScript代码，使用户无需手动编写代码。

DALL-E3生成相似图像: 应用程序不仅生成代码，还利用DALL-E3生成与原始截图相似的图像，增强用户体验。

实时代码更新: 用户可以直接在应用程序中查看生成的代码，并在需要时通过与AI的互动指令，调整样式或更新缺失的部分，以满足其需求。

灵活的配置选项: 应用程序提供了设置，允许用户选择是否启用DALL-E图像生成功能，使其更加灵活适应不同需求。

本地部署与用户反馈: 用户可以通过本地部署应用程序进行使用，同时FAQ部分提供了解决常见问题的指南。用户还可以通过GitHub上的issue或Twitter提供反馈、功能请求和报告bug。

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