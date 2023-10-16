制造业中生成式 AI 快速进步显示 蓝领工人也面临被人工智能替代的风险

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日消息: 生成式人工智能正在席卷各行各业，虽然它被视为许多白领工作的巨大威胁，但制造业中技术的快速进步表明蓝领工人也面临被替代的风险。

IT 战略公司 Intellibus 的创始人和负责人 Ed Watal 表示，人工智能正在快速推动第四次工业革命，制造业已经通过自动化、预测性维护和质量控制而发生了变革。

Watal 指出，在过去几年中，仓库和工厂中的智能运输机器人（STR）和自动引导车（AGV）已经开始消除操作叉车等任务，但是生成式 AI 的出现意味着技术可以处理其他更复杂的操作，这些操作目前由人类处理。

他说，生成式 AI 模型可以作为生产线或工厂的「数字孪生」，可以用于生产或仅用于运行模拟，而无需关闭生产线或操作昂贵的试验工厂。

「随着生成式 AI 应用于计算机视觉并变得更加多模式，允许人们上传图像或视频并提出问题，更多的蓝领工作将面临风险，」Watal 表示。

他说：「这些能力将大大减少对多个『有经验』工人的需求，因为他们的知识和专业知识被捕捉在他们的『数字监督孪生』中。」「一个数字监督孪生可能能够支持给定生产线或工厂的所有维护或质量工程师。」

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