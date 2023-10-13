首页 > 业界 > 关键词  > 普华永道最新资讯  > 正文

普华永道:阿联酋在生成式人工智能领域引领全球

2023-10-13 15:50 · 稿源：站长之家

划重点:

- 阿联酋生成式人工智能领域的发展受到政府的大力支持，吸引了全球关注。

- 阿联酋强调生成式人工智能的潜力，特别是在提高工作效率和转型方面。

- 阿联酋已经发布了重要的生成式人工智能模型，表明其意图成为该领域的领导者

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:根据普华永道中东地区的高管所言，阿联酋正在引领海湾合作委员会国家在生成式人工智能领域的热情。政府鼓励该领域的发展和采用，使阿联酋在全球舞台上脱颖而出。该国在生成式人工智能方面的发展吸引了全球的关注，尤其是政府在该领域的积极投入。

3_1697183397552_ai2023_UAE_Artificial_Intelligence_5dab8451-8c93-4f61-a339-a0c577de00c7.png

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

普华永道中东首席数字官兼合伙人Ali Hosseini指出，阿联酋已准备好迎接指数级变革，特别强调人工智能不是在消除工作，而是在改变它们。他还表示，随着技术的进步，隐私和安全问题仍然备受关注，因此人们越来越倾向于自托管模型，以确保数据安全和私密。

除政府的支持外，商业部门也跟随政府的引领，采用了学习、测试和创造的策略来充分利用生成式人工智能的潜力。Hosseini认为，首先应加强对生成式人工智能能力的理解，包括潜在的影响和提升，以加快公司内部的生成式人工智能教育。

此外，初创企业在生成式人工智能的发展和增长中也将发挥关键作用，因为它们有能力创建以技术为中心的商业模式，受益于庞大的消费市场。生成式人工智能与其他新兴技术不同，具有影响每个行业和应用的独特能力。预计，海湾合作委员会国家将在2030年之前从生成式人工智能的投资中获得约235亿美元的经济效益。

阿联酋已经推出了主要的生成式人工智能模型，强调其成为该领域领导者的意愿。同时，沙特阿拉伯的生成式人工智能市场预计将在2030年前超过1万亿美元，而2023年的投资接近2.2亿美元。生成式人工智能有望对全球企业利润产生巨大影响，预计每年可在63个用例中创造价值，提高生产力。

尽管生成式人工智能充满潜力，但普华永道以及其他分析师和专家也对其风险提出了警告，包括错误信息和安全问题。Hosseini强调了用户理解这些风险的重要性，以确保安全和负责任的使用。他表示，为减轻问题如响应偏见和主观修辞，负责任地获取用于训练这些模型的信息至关重要。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Too Long:秒级文章摘要插件

    Too Long是一款Chrome插件，可以在几秒钟内对任何文章进行摘要。它使用AI提取文章中最重要的信息，并以简洁易读的格式呈现。

    文章摘要 AI Chrome插件

  • ITComms:AI助手生成完美的新闻稿

    ITCOMMS是一个AI助手，使用先进的人工智能技术和我们的专业知识，帮助您轻松创建完美的新闻稿。我们的服务可以在几分钟内为您生成定制的新闻稿，节省时间和金钱。利用AI生成新闻稿，可以展示您的创新形象，并作为独立的新闻故事发布。

    AI新闻稿生成 IT新闻稿 人工智能公关工具

  • WriteNow AI:AI内容生成工具

    WriteNow AI是一款基于AI的内容生成工具，使用领先的OpenAI GPT3技术进行自然语言生成。它适用于个人和企业的创作者、专业人士和小型企业主。WriteNow AI可以帮助您自动生成博客文章、电子邮件回复等长篇内容，节省您的时间和精力。它还可以根据您的输入生成专业的、与特定上下文相关的回复。WriteNow AI直接集成到Microsoft Outlook中，无需离开您正在进行的工作。让WriteNow AI为您节省沟通时间，让您有更多时间做出决策。WriteNow AI的基本功能免费提供，WriteNow AI Essentials提供额外功能，可通过7天免费试用开始。

    AI 内容生成 自然语言生成

  • BibiGPT · AI 音视频助理:AI一键总结，节省时间

    BibiGPT · AI 音视频助理是一款智能插件，支持B站、油管、小红书、抖音、推特、小宇宙、苹果播客、谷歌播客、本地视频、本地音频、微信公众号等任意网页链接。通过输入链接，即可获得AI一键总结、思维导图、字幕列表、AI改写图文、AI对话追问、热门视频总结等功能。帮助用户快速获取音视频内容的核心信息。

    AI 音视频 总结

  • Photostockeditor:AI增强的图片裁剪/调整工具，为社交媒体分享优化

    Intelligence Crop是一款先进的工具，利用最先进的人工智能技术来革新社交媒体图片的裁剪方式。通过强大的AI算法，Intelligence Crop自动识别图像中的物体，并精确裁剪以适应流行社交媒体平台的特定要求。

    图片 社交媒体 人工智能

  • OnlyNSFW.ai:无限制的NSFW AI图像和聊天

    OnlyNSFW.ai是顶级的NSFW图像AI，无需任何限制。我们提供真人和动漫形象。立即体验最佳服务。

    nsfw ai ai生成 ai色情

  • Free AI draw - WxAI Draw:基于ChatGPT的AI智能绘画技术，打造最先进和最高质量的图像生成工具。

    WxAI Draw是一款专业的绘图软件，配备强大的AI引擎，提供用户一系列创新功能。利用先进的AI内容生成技术，WxAI Draw可以创建各种图像，包括基于文本的艺术和基于图像的艺术。无论您是想要墨风、丰富多彩的动漫、逼真的风格还是二维作品，WxAI Draw都能满足您多样化的需求。 主要功能： - 文本转艺术：利用智能算法将文本转化为艺术风格的图像，快速创建。 - 图像转图像：使用先进的AI技术，重新组合和合并图像，创造全新的创意图像。 - 图像处理：使用AI技术对图像进行操作和转换，赋予您的作品独特的视觉效果。 - 无损图像放大：使用先进的放大算法，放大图像而不损失质量或细节。 - 图像局部重绘：利用AI技术对图像进行局部重绘，修复损坏的区域或添加细节。 - 对象去除：智能识别并自动移除图像中的不需要的元素，简化编辑过程。 - 内置提示生成器：生成创意提示，启发您的艺术创作之旅。 - 高级AI图像生成参数：提供丰富的参数集，精确控制图像生成过程。 使用场景： - 创意艺术创作 - 广告设计 - 社交媒体图片制作 - 新媒体运营 价格：免费 定位：WxAI Draw旨在为用户提供一款先进、高质量的图像生成工具，满足各种创意和设计需求。

    AI 绘画 图像生成

  • gpt-chats-manager:聊天Gpt聊天管理工具

    这个插件可以将ChatGPT聊天导出为PDF文件，支持离线查看，还可以创建文件夹以便分类存储相关聊天记录。适用于经常使用ChatGPT的学生，帮助他们跟踪聊天记录，例如，可以将所有与数学相关的聊天存储在数学文件夹中。导出的PDF文件支持表格和代码片段。

    聊天管理 PDF导出 离线查看

  • AI Professional Headshots:上传照片，获取高清头像

    AI 专业头像是一款通过上传照片生成高清头像的服务。用户可以上传自己的照片，然后获取适合用于商业档案、简历、社交媒体等用途的精美头像。AI 专业头像提供个人、月度订阅和团队三种定价选项，让用户以较低的价格获得专业的头像服务。

    头像 AI 照片

  • There Is A Tool For That:智能创作你的音乐

    AI 音乐生成器是一款通过人工智能技术创作个性化音乐的工具。它可以根据用户的输入生成多种风格的音乐作品，帮助音乐创作者快速产出创作灵感。AI 音乐生成器的优势在于创作速度快、音乐风格多样，并且能够根据用户的反馈不断优化生成的音乐作品。该产品的定价为每月 29 美元，适用于音乐创作者、制作人和音乐爱好者。

    音乐创作 人工智能 创作工具

  • AI GIFs:使用 AI 生成 GIF

    人工智能动图是一款通过使用 AI 技术生成 GIF 动图的产品。它可以根据用户提供的源文本语言参数，自动生成相应的 GIF 动图。产品具有简单易用、高效快速的特点，用户只需提供文本即可生成想要的动图。人工智能动图广泛适用于社交媒体、博客、营销推广等领域。

    人工智能 动图 GIF

  • SiteExplainer:解读任何令人困惑的网页

    SiteExplainer 是一个旨在简化和概述复杂的落地页和公司用语的网站。它使用 AI 技术快速而准确地解释网站的内容，并以可读和简单的格式呈现。

    AI 解释 简化

  • ChartAI:智能图表生成工具

    ChartAI是一款智能图表生成工具，可以快速生成多种类型的图表，包括状态图、实体关系图、用户旅程图、需求图、时间线、甘特图、思维导图、提交流程图、序列图、流程图和饼图等。用户只需输入数据，即可自动生成图表，大大提高了工作效率。ChartAI还提供多种样式和颜色选择，用户可以根据自己的需求进行定制。定价方面，ChartAI提供免费试用和付费套餐，付费套餐根据使用次数收费。

    图表 数据分析 工具

  • Neiro.ai:3分钟制作虚拟人AI视频、文字转语音

    Neiro.ai是一个无需编程就可以利用生成式AI制作视频的SaaS平台。它支持140多种语言和10多种语音,提供无限的可能性。用户可以快速制作定制化的视频,与客户建立更深层次的联系。该平台集成了最先进的AI技术,如语音合成、语音转换、面部替换等,可以大幅降低视频制作成本和时间,提高营销转化率。通过Neiro AI Studio和Canva，您可以轻松地创作独特的AI视频内容。从文本转语音到视频生成，再到个性化头像和自定义背景，这些步骤将帮助您创作引人入胜的内容，为您的创意增添更多可能性。

    生成式AI 视频制作 语音合成

  • NeuralCam:人工智能增强的智能相机应用

    NeuralCam是一个基于人工智能的智能相机应用。它使用神经网络对摄像头拍摄的照片和视频进行实时图像增强,实现低光照拍摄、去除图像噪点、美颜保留纹理等功能。产品采用免费试用模式,提供高级版订阅服务。定位日常拍照工具,为用户提供简单、智能的拍照体验。

    人工智能 图像处理 手机摄像头

  • DeepReview:AI驱动的灵感助手

    DeepReview是一款AI驱动的灵感助手，可以帮助用户在几分钟内撰写出引人注目的简历、求职信、绩效评估等。用户可以上传现有的PDF或DOCX文件，DeepReview会对其进行分析并提出改进建议。此外，DeepReview还提供了从头开始创建简历、求职信、推荐信、辞职信等的功能。用户可以使用DeepReview自动生成有意义的绩效评估，也可以使用其帮助自己、同事或经理撰写推荐信。DeepReview还提供了其他功能，例如帮助用户处理薪酬和晋升问题。用户可以订阅DeepReview以获取更新。

    AI 简历 求职信

  • Solan AI:人工智能写作、创意助手

    Solan AI是一个人工智能写作和创意助手产品。它可以为用户自动生成各种创意文案,包括标题、简介、文章、广告语等,大大提升写作效率。它具有自定义语言模型、支持多种创作场景、实时交互式写作等功能。Solan AI通过人工智能算法学习用户风格,输出个性化高质量内容。它可以让任何人快速进行高效的创意写作。

    人工智能 智能写作 创意助手

  • Outboundly:人工智能支持的冷电子邮件和LinkedIn消息一键完成

    Outboundly是一款基于人工智能的Chrome扩展，可以根据潜在客户的网站、博客文章、社交媒体资料等信息，快速生成高度个性化的电子邮件和LinkedIn信息，帮助用户提高6倍的回复率。Outboundly还提供多种定价方案，包括免费试用、起步版、单人版和商业版，用户可以根据自己的需求选择合适的方案。

    人工智能 电子邮件 LinkedIn

  • Signway:让您的LLM应用获得预签名URL功能

    Signway为您的OpenAI应用提供预签名URL功能,无需服务器即可实现数据流。Signway通过预签名请求,用户可以直接从终端设备接收流式响应,无需服务器处理数据流,仅需创建预签名URL。免费版提供每秒10请求、每个请求1Mb数据传输、1个应用。付费按使用计费。

    OpenAI 预签名URL 无服务器

  • Ask Klëm:Klëm-ai是一款基于人工智能的数字智能衣橱助手

    Klëm-ai是一个基于人工智能及计算机视觉技术的数字智能衣橱助手。它可以自动识别和归类您的衣物,提供衣橱管理、搭配推荐、购买建议等功能,助您打造完美高效的数智慧型衣橱。相比传统纸质衣橱,它更智能、便捷、有效地帮助您节省时间、发掘潜力。无论您是追求时尚的都市男女,还是需要整理衣橱的家庭主妇,Klëm-ai都将成为您的好帮手。

    人工智能 智能衣橱 数字助手

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM