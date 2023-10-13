普华永道:阿联酋在生成式人工智能领域引领全球

划重点: - 阿联酋在生成式人工智能领域的发展受到政府的大力支持，吸引了全球关注。 - 阿联酋强调生成式人工智能的潜力，特别是在提高工作效率和转型方面。 - 阿联酋已经发布了重要的生成式人工智能模型，表明其意图成为该领域的领导者。

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:根据普华永道中东地区的高管所言，阿联酋正在引领海湾合作委员会国家在生成式人工智能领域的热情。政府鼓励该领域的发展和采用，使阿联酋在全球舞台上脱颖而出。该国在生成式人工智能方面的发展吸引了全球的关注，尤其是政府在该领域的积极投入。

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普华永道中东首席数字官兼合伙人Ali Hosseini指出，阿联酋已准备好迎接指数级变革，特别强调人工智能不是在消除工作，而是在改变它们。他还表示，随着技术的进步，隐私和安全问题仍然备受关注，因此人们越来越倾向于自托管模型，以确保数据安全和私密。

除政府的支持外，商业部门也跟随政府的引领，采用了学习、测试和创造的策略来充分利用生成式人工智能的潜力。Hosseini认为，首先应加强对生成式人工智能能力的理解，包括潜在的影响和提升，以加快公司内部的生成式人工智能教育。

此外，初创企业在生成式人工智能的发展和增长中也将发挥关键作用，因为它们有能力创建以技术为中心的商业模式，受益于庞大的消费市场。生成式人工智能与其他新兴技术不同，具有影响每个行业和应用的独特能力。预计，海湾合作委员会国家将在2030年之前从生成式人工智能的投资中获得约235亿美元的经济效益。

阿联酋已经推出了主要的生成式人工智能模型，强调其成为该领域领导者的意愿。同时，沙特阿拉伯的生成式人工智能市场预计将在2030年前超过1万亿美元，而2023年的投资接近2.2亿美元。生成式人工智能有望对全球企业利润产生巨大影响，预计每年可在63个用例中创造价值，提高生产力。

尽管生成式人工智能充满潜力，但普华永道以及其他分析师和专家也对其风险提出了警告，包括错误信息和安全问题。Hosseini强调了用户理解这些风险的重要性，以确保安全和负责任的使用。他表示，为减轻问题如响应偏见和主观修辞，负责任地获取用于训练这些模型的信息至关重要。

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