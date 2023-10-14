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超过70%的CEO将生成式人工智能视为投资重点

2023-10-14 14:37 · 稿源：站长之家

文章概要:

1. 报告显示，72%的美国CEO将在其业务中部署生成式人工智能（AI）视为“顶级投资重点”。

2. 有关AI投资，57%的受访者表示他们打算购买新技术，而43%将专注于提升员工技能。

3. 美国CEO对AI整合到工作场所的风险有意识，伦理问题、可能的裁员、技术技能、成本和网络安全问题都是关切的挑战。

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:一份来自专业服务公司KPMG的新报告揭示了高级管理人员对工作场所生成式人工智能（AI）的立场。

报告显示，72%的美国CEO确认将在其业务中部署生成式AI，即使面临宏观经济挑战，也将视为“顶级投资重点”。然而，在AI投资方面，受访者的意见不一，有57%表示打算购买新技术，而43%将专注于提升员工技能。

此外，许多受访者满怀信心地采取“长期游戏”的策略，期望在三到五年内获得投资回报，仅有23%的人对在购买新技术或提升员工技能后的一到三年内获得回报感到自信。CEO对生成式AI和新兴技术在工作场所的需求不断增长，原因包括节约成本和提高效率的需求。目前，生成式AI工具如ChatGPT和Bard已经在美国企业界亮相，成千上万的员工依赖它们来处理单调或重复的任务。

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图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

KPMG全球咨询部门负责人卡尔·卡兰德（Carl Carande）表示:“在CEO们应对持续的经济和地缘政治不确定性时，重要的是专注于他们可以控制的事情，并考虑如何迅速利用生成式AI进行情景规划，以更好地应对不断变化的市场条件或新兴风险。”

尽管CEO们积极追求生成式AI，他们也意识到其整合到工作场所存在多种风险。美国CEO最关切的问题之一是缺乏强有力的法律框架来规范生成式AI系统的开发、使用和部署。伦理问题、可能的裁员、技术技能、成本和网络安全问题也是CEO在将其业务转向AI时面临的紧迫挑战的一部分。由于担心数据泄漏，一些美国科技和金融公司禁止员工使用OpenAI的ChatGPT。

为解决法律框架缺乏的挑战，各国已经开始奠定全面规则的基础，全球化是其中的支柱之一。

与日俱增的担忧相反，多份报告都否定了AI将通过取代人类来触发工作场所的重大变革的理论。IBM的一项研究认为，虽然工作大规模灭绝不太可能，但工作力中高达40%的员工需要提升技能以保持相关性。国际劳工组织（ILO）的一项研究指出，生成式AI不会淘汰工作，而是将增补员工的工作。但报告指出，入门级角色和客户服务工作面临AI替代的风险最高，女性是受影响最大的人群。

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