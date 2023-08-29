ImageCreator：专为ps设计的强大AI插件 具备ControlNet功能

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:ImageCreator 是一款为 Adobe Photoshop 设计的 AI 插件，具有 TXT2IMG、IMG2IMG、Fill 和 ControlNet 等 AI 功能，用于生成、变换、修复和增强图像，可定制和精确控制 AI 模型和输出。

体验地址:https://imagecreator.alkaidvision.com/

它适用于需要根据文本提示生成图像、应用艺术风格和变换、修复老旧或损坏的照片、实现特定艺术效果和将 AI 生成图像集成到 Adobe Photoshop 工作流中的艺术家和设计师。

主要特点:

TXT2IMG:使用AI模型根据文本提示生成图像。

IMG2IMG:使用AI模型对现有图像进行艺术效果和变换。

Fill:使用AI算法智能地填充缺失或不完整的图像区域。

ControlNet:定制和精确控制AI模型和输出。

无缝集成:作为Adobe Photoshop中的专业插件完美运行。

使用场景:

艺术家和设计师希望根据文本提示生成高质量的图像。

用户希望利用AI模型对现有图像应用艺术风格和变换。

使用AI驱动的Fill功能对老旧或损坏的照片进行修复和增强。

通过精细调整和定制AI模型实现特定的艺术效果。

将AI驱动的图像生成无缝集成到Adobe Photoshop工作流中。

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