亚马逊正洽谈成为 Arm IPO 主要投资者 旨在抓住人工智能芯片热度

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:亚马逊有望成为 Arm 首次公开募股（IPO）的主要投资者之一，与其他科技公司合作参与该交易，预计募资额可达 100 亿美元。

消息人士透露，亚马逊是多家科技公司中的一员，已与 Arm 讨论支持即将于下个月进行的 IPO。作为一家芯片设计公司，Arm 的客户包括全球最大的科技公司。此外，Arm 还与英特尔和英伟达进行了讨论。

由于这些讨论是私密的，所以这名知情人士要求不透露身份。亚马逊和 Arm 的代表都拒绝置评。路透社此前曾报道过与亚马逊的谈判。

由软银集团拥有的 Arm 正为即将到来的 IPO 做准备，这将是今年最大规模的科技 IPO。据彭博社报道，Arm 已经与一些顶级客户就参与 IPO 一事进行了数月的洽谈。由于 Arm 基于成本和效率的考虑，亚马逊是 Arm 最大的客户之一，尤其是其庞大的云服务业务。约有 4 万家亚马逊客户依赖这项技术。

据彭博社上周报道，Arm 的 IPO 目标估值为 600 亿至 700 亿美元，预计最早将于九月进行，旨在抓住人工智能芯片的热度。据了解，路演将于下个月的第一周开始，IPO 的定价将在随后的一周进行。日本的软银于 2016 年以 320 亿美元收购了这家芯片公司。

今年芯片行业的估值普遍上涨，特别是对于涉足人工智能设备的公司而言。制造所谓的 AI 加速器的英伟达今年的股价已经增长了两倍以上。该公司曾计划收购 Arm，但在去年由于遇到监管障碍不得不放弃了这一计划。在这次收购破裂之后，由亿万富翁孙正义领导的软银开始寻求 Arm 的 IPO。

根据最高估计，Arm 的 IPO 将是自 2014 年阿里巴巴和 2012 年 Meta（当时是 Facebook）之后，科技行业最大规模的 IPO。

亚马逊在其 Graviton 服务器处理器中使用了 Arm 的设计，这是一种替代英特尔传统数据中心芯片的选择。亚马逊已经生产了多代 Graviton 和其他类型的芯片，使用了 Arm 的技术。

Arm 首席执行官 Rene Haas 的一个关键目标是在数据中心市场获得更大份额，这也是 IPO 吸引投资者的一部分原因。Arm 的芯片设计已经广泛应用于智能手机等市场，在这些市场上，效率和低功耗受到重视。

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