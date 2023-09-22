谷歌预计与人工智能芯片供应商博通的关系不会改变

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日消息:Alphabet 旗下公司谷歌周四表示，它认为与博通公司的关系不会有任何改变，此前有媒体报道称，这家科技巨头考虑最早在 2027 年放弃将博通公司作为人工智能芯片供应商。

博通股价在 The Information 的报道后下跌，该报道称，如果决定继续计划，谷歌将自行设计这种名为张量处理单元（tensor Processing units）的芯片，从而每年可能节省数十亿美元的成本。博通股价下跌 4.3% 后收复跌幅。

今年，谷歌一直在增加芯片投资，以迎头赶上微软在生成式人工智能应用市场（如 ChatGPT 等）的竞争，该市场正在蓬勃发展。

报道称，谷歌的考虑是在该公司与博通就 TPU 芯片的价格发生僵持之后出现的，谷歌还一直在努力用 Marvell Technology 替代博通，成为将服务器粘合在一起的芯片供应商。

一位谷歌发言人表示：「我们的工作以满足我们的内部和外部云需求，受益于与博通的合作；他们一直是优秀的合作伙伴，我们看不到我们合作关系的任何变化。」

博通被视为继英伟达之后生成式人工智能繁荣的第二大受益者。博通首席执行官 Hock Tan 在今年 6 月曾预测，该技术明年可能占公司半导体收入的四分之一以上。

今年 5 月，摩根大通分析师估计，谷歌今年可能从博通获得 30 亿美元的收入，这是因为该公司为其 TPU 处理器进行了「最近的订单加速」。分析师表示，谷歌已经与博通合作设计其第六代处理器，而且博通还与社交媒体巨头 Meta 合作开发定制芯片。

从微软到亚马逊等大型科技公司，近年来纷纷加速开发自定义芯片，以帮助他们节省成本，并适应其特定工作负载。

今年，在英伟达 H100（为大多数生成式人工智能应用程序提供支持的芯片）价格飙升至最初成本 20,000 美元的近两倍之后，技术巨头们加速了推进定制芯片的努力。

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