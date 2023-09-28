微软技术主管表示英伟达人工智能芯片的供应正在改善

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:微软技术主管 Kevin Scott 周三表示，与几个月前相比，该公司现在更容易获得运行人工智能工作负载的英伟达芯片。

Scott 在加利福尼亚州 Dana Point 的 Code Conference 上发言时说，英伟达 GPU 市场正在逐渐开放。自微软支持 OpenAI 去年底推出 ChatGPT 聊天机器人以来，这些 GPU 一直供不应求。

「需求远远超过了整个生态系统可以生产的 GPU 容量」，Scott 告诉 The Verge 的 Nilay Patel。「这种情况正在解决。虽然仍然很紧张，但每周都有越来越多好消息传来，在这方面我们有更多好消息而非坏消息。」

类似于谷歌和其他科技公司一样，微软已经快速将生成式人工智能添加到其产品中，并向客户销售该技术的功能。训练和部署基础 AI 模型主要依赖于英伟达 GPU，导致供应短缺。

英伟达上个月表示预计本季度收入同比增长 170%。该公司对 AI 芯片市场具有如此大的控制力，以至于其毛利率从一年前的 44% 飙升至 70%。英伟达股价今年已经上涨了 190%，远高于标普 500 指数的其他成员。

在 5 月份发表的一篇与 Patel 的采访中，Scott 表示，他之一职责是控制微软各部门 GPU 预算。他称这是「一个可怕的工作」，已经「痛苦了五年」。

「现在比我们上次谈话时要容易些，」Scott 周三说。当时，生成式人工智能技术仍然很新，并引起了公众广泛关注。供应增加「使我处理这些非常棘手冲突的工作变得不那么可怕了」，他说。

英伟达预计每个季度通过明年增加供应量，其财务主管 Colette Kress 在上个月的业绩电话会议上告诉分析师们。

Similarweb 在一篇博客文章中表示，ChatGPT 网站流量连续三个月下降。微软为 OpenAI 提供 Azure 云计算服务。同时，微软计划从 11 月开始向订阅其生产力软件大型组织销售 Microsoft 365 Copilot 访问权限。

Scott 拒绝回答有关微软开发定制 AI 芯片媒体报道准确性问题，但他强调了公司内部芯片方面的工作。微软此前曾与高通合作开发基于 Arm 架构 Surface PC 芯片。

「我不确认任何事情，但我会说我们已经有了一个相当大的芯片投资，这是多年来一直存在的，」Scott 说。「我们将确保在构建这些系统时做出最佳选择，使用任何可用选项。而过去几年中最好的选择就是英伟达。」

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