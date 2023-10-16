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风险投资创始人：人工智能泡沫将会「破裂」，但技术将继续存在

2023-10-16 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日消息:人工智能泡沫即将破裂吗？风险投资公司 SineWave Ventures 的创始人 Yanev Suissa 日前在接受 Seeking Alpha 采访时表示，这可能会在明年发生。但他补充说，这并不意味着这项技术没有价值

融资，投资

Suissa 说：「人工智能是科技的下一个革命，但它也一直存在。这是那种会破裂的东西，而且它会是一个巨大的破裂，然后它会自我调整。」

他描述了这样一种情况，即一款生成式人工智能聊天机器人会提出一些与种族或 2024 年美国总统选举有关的不当言论，从而颠覆人工智能行业。Suissa 预测，人工智能可能最终会像区块链一样，成为企业用来提高效率的工具

Suissa 还告诉 Seeking Alpha，他有兴趣投资专有数据安全。他说：「安全是任何解决方案的关键部分。在今天的科技世界中，你不能提供任何东西而不将安全作为其中的一部分。你需要能够为专有数据集成而不让它知道它是安全的，并且还能够将其量身定制到你自己的业务中。」

他的公司支持了数据分析公司 Databricks 等公司。Suissa 表示，该行业的下一个阶段将看到人工智能的整合，Databricks 在今年早些时候收购了 MosaicML，这是他们采取的行动。

Suissa 说：「他们将拥有这个领域。」他补充说，该公司将在未来几个季度达到 200 亿美元的收入。

然而，总体而言，人工智能「在没有破解盈利难题的情况下进入了其第一个完整的商业化全年的末期」，PYMNTS 上周写道。

人工智能的高昂成本主要由人工智能模型所需的计算能力推动，这与使用该产品的客户数量同步增长，这是企业需要适应以保持竞争力的「令人不安且昂贵的现实」，该报告称。

仅一个人工智能查询的成本几乎是标准 Google 搜索相同问题的成本的 1000 倍，使得人工智能应用的利润率比其他软件即服务（SaaS）解决方案更小

「即使客户不使用人工智能模型，它们也需要不断地重新训练和微调以保持相关和安全，这是一个巨大计算量的过程，不一定对公司的资金储备有利，」PYMNTS 写道。

尽管如此，生成式人工智能行业本身预计将在 2032 年达到 1.3 万亿美元。

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