Meta 负责领导自研人工智能芯片的高管将于月底离职

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:据两位知情人士透露，负责 Meta 公司研发人工智能芯片工作的高管 Alexis Black Bjorlin 将于月底离职。

Alexis Black Bjorlin 曾在芯片公司博通和英特尔工作多年，领导了一个团队设计一款定制芯片，能够处理多种人工智能工作，这是该公司致力于为聊天机器人和图像生成器等产品改造其庞大的数据中心的关键部分。其中一位知情人士表示，她将于月底离职，但不会立即离开公司。

Meta 的工程副总裁 Yee Jiun Song 将接替其职务，该公司将继续努力开发自己的人工智能硬件，另一位知情人士表示。Alexis Black Bjorlin 目前未对置评请求做出回应。

Meta 本周推出了首款面向消费者的生成式人工智能产品，包括能够生成文本和照片逼真图像的聊天机器人。

为了创建和驱动这些功能以及其他功能，Meta 正在重新设计其数据中心，并使用英伟达的芯片构建强大的超级计算机。

早些时候报道称，Meta 还致力于研发自己的定制芯片，以帮助其降低成本，更好地独立于商业芯片提供商。该公司最初的努力比使用现有芯片慢，导致 Meta 放弃了一些人工智能芯片。Meta 正在开发一种新的芯片，将横跨所有类型的人工智能工作。

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