Meta CEO 扎克伯格希望通过数字助手、智能眼镜和人工智能来帮助推动元宇宙

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:Meta 推出了新的人工智能工具和名人代言的数字助手，CEO 马克·扎克伯格希望这些工具可以帮助启动元宇宙。在加利福尼亚州门洛帕克总部举行的 Meta Connect VR 开发者大会上，扎克伯格展示了 AI 软件、公司新款 Quest 3 虚拟现实头戴设备以及最新款 Ray-Ban 智能眼镜。

Facebook 旗下各种聊天应用程序（如 WhatsApp 和 Messenger）的用户很快就可以分享通过文字提示自动生成的数字贴纸，从而利用 ChatGPT 等技术的流行度。

例如，用户可以写下「披萨打篮球」的提示来生成一个滑稽可笑、卡通化风格的披萨片持篮球数字贴纸。

扎克伯格还介绍了即将于下个月推出到 Meta 旗下 Instagram 中的新型 AI 编辑工具，让用户可以通过文字提示修改他们的照片和图片。他演示了不同提示如何修改他童年时期一张照片，在其中一张图像中穿着丑陋毛衣，在另一张图像中则染成蓝色头发。他还把自己家狗 Beast 的照片转换成类似折纸玩偶的形象。

该公司的 Emu 计算机视觉模型正在为新的 AI 工具提供动力。他将这项技术描述为其 Llama 语言生成软件家族的兄弟姐妹。他说，Emu 软件可以在约五秒钟内生成图像。

「我的孩子告诉我它还不够快，但五秒钟已经足够了」，扎克伯格说道。

用户最终将能够在 Meta 聊天工具中自动生成类似于人们在 Discord 消息服务中使用 Midjourney AI 应用程序的逼真视觉效果。

该公司的新 Meta AI 数字助手类似于 ChatGPT，可以生成复杂的文本查询答案。数字助手可以访问微软的 Bing 搜索引擎，以帮助编译需要实时信息响应的提示，扎克伯格说。

Meta 已经与各种名人合作，如帕丽斯·希尔顿 (Paris Hilton)、野兽先生 (Mr. Beast) 和肯德尔·詹纳 (Kendall Jenner) 等来代表数字角色。例如，用户可以向一个名为 Lorena 的数字助手提出与旅行相关的问题，并且 Lorena 可能会提供旅行特定的建议。或者他们可以和由饶舌歌手 Snoop Dog 扮演的叙述者所玩 Dungeons＆Dragons 游戏。

扎克伯格表示，用户最终将能够创建自己的数字助理，但该公司希望在更广泛地推广之前与选定的企业一起测试这种能力。

总体计划是让人们在该公司尚未构建完成、每季度耗资数十亿美元试图创建下一代计算平台——元宇宙中与这些 AI 驱动型数字助手进行交互。

虽然扎克伯格仍然全力投入元宇宙， 但他在过去几次 Connect 大会上谈论了更多关于 AI 方面内容。他说公司对 AI 投资与构建元宇宙的基础有关，正如其最新与 EssilorLuxottica 合作开发的 Ray-Ban 智能眼镜所示。这款新眼镜将于 10 月 17 日上市销售，售价为 299 美元，并嵌入了 Meta 的 AI 软件，以便人们在观察各种物体时可以识别地标或翻译标志。

「在去年人工智能取得突破之前，我认为只有当我们真正投入使用全息图、显示器以及所有这些我们正在取得进展的东西时，智能眼镜才会真正变得无处不在。」扎克伯格说。

现在他说，「我认为这其中的 AI 部分同样重要」，因为 AI 使得智能眼镜更具吸引力。」

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