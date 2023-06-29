多家高校下月起停用微信支付 因其加收0.6%手续费

最近，一些全国高校发布公告称，从7月1日起将暂停使用微信支付，这一消息引起了网上的热议。例如，西北大学发布的公告称，出于维护师生利益的考虑，从6月30日起暂停提供微信扫码支付服务，但校园卡、交通银行App、云闪付和支付宝等渠道仍可正常使用。

周口师范学院、郑州轻工业大学、郑州航空工业管理学院等高校也发布类似的公告，原因是微信支付开始对校园行业收取服务费用。

对此，微信方面回应称，微信支付对校园内非盈利性支付场景将继续提供零费率的优惠政策，而对电商、酒旅等盈利性场景则会以低于市场平均的优惠费率提供服务。

然而，在社交媒体上，有不少人对微信支付提出批评，称微信的手续费本来就高，每次提现都令人不舒服，看起来像是千方百计地谋取利润!

值得一提的是，因手续费上涨而停用微信支付的情况之前已经发生过。今年3月，安徽交通一卡通控股有限公司发表公告称，由于微信支付手续费的不断上涨，经与腾讯公司积极协商未果，将停止提供微信支付服务。

据了解，微信支付商户交易根据费率收取服务费，一般与商家选择的经营类目有关，费率在0.6%至1%之间不等。今年3月初，一些人大代表提议大幅降低微信支付手续费，引发了广泛的讨论，并成为微博热搜话题。

猜你喜欢：

（举报）