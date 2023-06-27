文生图人工智能初创公司 Stability AI 高管离职引发关注

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:StabilityAI的高层人员离职引发了关注。近几周，这家备受瞩目的人工智能初创公司至少失去了两位高管，包括研究主管和首席运营官。

总部位于伦敦的初创公司的研究主管DavidHa本月辞职。首席运营官RenIto则据首席执行官EmadMostaque表示是被解雇的。Ito没有立即回应置评请求。

Ito的离职是公司进行的一次全面重组的一部分，Mostaque表示。这次洗牌发生在一篇批评Stability的知名新闻报道之后。「我们在扩大规模时重组领导层，」Mostaque在伦敦时间晚些时候发表的一份消息中表示。

他还表示，Stability正在招聘，扩大员工规模「至185人以上」。在周一的一系列推文中，Mostaque提到了公司的新成员，并指出了「正确扩大规模」的必要性。

在一封电子邮件声明中，StabilityAI发言人MotezBishara写道：「我们可以确认DavidHa因个人原因暂时离开了StabilityAI的工作。」他还表示：「RenIto已经离开去追求其他兴趣。我们祝福他们两人，并感谢他们对StabilityAI的贡献。」Ha拒绝发表评论。

这些离职发生在Forbes杂志在同一月份发表了一篇文章，指责Mostaque存在「夸大事实的历史」。Mostaque在一篇长篇博文中否认了这些指控。他还在6月22日的彭博科技峰会上回应了该报道。「我患有阿斯伯格综合症和注意力缺陷多动障碍，我对未来有着非常明确的看法，」他在舞台上说道。

StabilityAI在估值达到10亿美元时备受关注，该公司以其在2022年8月公开发布的开源图像生成器「StableDiffusion」而闻名。这个初创公司并非创造了这个产品，但却支持了其开发，并表示大多数原始研究人员现在在该公司工作。StableDiffusion成为OpenAI的Dall-E的重要竞争对手，StabilityAI此后训练并发布了多个版本的这个工具。

在加入StabilityAI之前，研究主管Ha在Alphabet旗下的GoogleBrain部门工作，他是一名专注于生成式人工智能的研究科学家，专注于生成内容，如文本或图像。Ha于去年十月加入StabilityAI，参与招聘并领导公司的研究工作。

Ha和Ito并不是今年在这家初创公司短暂任职后离职的唯一知名人士。在五月接受彭博社采访时，ChristianCantrell表示他于三月底离开Stability，创办自己的公司。Cantrell去年十月加入该公司担任产品副总裁，此前在Adobe工作了20年。他负责StabilityAI的应用程序编程接口和DreamStudio软件等产品。DreamStudio可以通过StableDiffusion图像生成器生成和编辑图像。

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