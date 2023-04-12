智能手机厂商依赖人工智能和 5G 整合寻求新的增长机会

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日消息:据 Canalys 报告，消费者需求不振是智能手机行业面临的最大挑战，导致全球智能手机出货量在 2022 年跌至 12 亿部以下。这一现象的原因包括宏观经济的影响和新款手机更新幅度较小导致消费者决定继续使用旧手机，从而延长智能手机的换机周期。

智能手机市场缺乏创新也是一个根本性问题。为了实现产品差异化，各大品牌正在寻找其他的创新路径，如 5G、AI 整合和安全性。然而，目前智能手机的创新方式已悄然发生改变，大多数都只是小幅升级，而大步变革几乎不见踪迹。因此，厂商很难围绕设备创造兴奋点，实现产品差异化更是难上加难。

安卓品牌正在努力提升硬件性能，以设法对标苹果。在过去几年中，安卓品牌瞄准了可折叠设备，将其视为挑战苹果、展示创新的新方式。然而，相比厂商的热情，消费者对可折叠设备的接受程度有限，2022 年所有智能手机中，可折叠设备的出货量占比仅略高于 1%。因此，智能手机品牌需要在其他领域寻找方法，在激烈的市场竞争中开辟出一条新路。

在 2 月份的世界移动通信大会 (MWC) 中，多家 OEM 厂商和其供应商发布了多个重磅产品。智能手机厂商与芯片制造商联手，通过新一代人工智能芯片，创造出具有吸引力的应用。这些芯片不能只带来相机和性能改进，必须还要为用户创造更多价值。然而，目前这些功能只能嵌入高端设备使用的旗舰芯片中，想要在中端和入门级设备中普及，还有很漫长的路要走。

智能手机厂商依赖人工智能和 5G 整合，但新使用案例有限，以及新兴技术的采用率缓慢，使得 5G 设备在 2023 年的市场出货量可能接近 2022 年。除了面临宏观和微观经济挑战，新的使用案例也是行业需要长期解决的难题。Canalys 建议，在努力创新设备的同时，关注个性化整合、教育终端用户和通过体验进行创新三个关键标准。

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