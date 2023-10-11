研究称：欧洲68%的人呼吁政府对人工智能进行限制

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:根据西班牙IE大学的一项最新研究，大多数欧洲人呼吁政府限制人工智能的发展，以减轻该技术对就业安全的影响。这项研究显示，在对3，000名欧洲人的样本调查中，有超过68%的人希望他们的政府出台规定，以应对人工智能带来的自动化水平上升所带来的影响。

这一数字较去年增长了18%，在2022年，只有58%的人支持人工智能受到监管。IE大学的这项研究还表明，人们最普遍的担忧是可能失去工作机会，这一问题推动了他们对人工智能监管的需求。

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这一研究是由IE大学的“变革治理中心”制作的，该中心是一个应用研究机构，旨在增进人们对创新的理解、预测和管理。

然而，值得注意的是，爱沙尼亚是欧洲唯一一个支持度下降的国家，与去年相比下降了23%。在爱沙尼亚，只有35%的人口希望政府对人工智能实施限制。尽管如此，总体来说，欧洲大多数人都支持政府对人工智能进行监管，以减少工作机会流失的风险。

IE大学的Ikhlaq Sidhu表示:“公众对于人工智能监管的接受程度一直在增加，尤其是由于像ChatGPT等生成式人工智能产品的最新推出。”

目前，全球各国政府正在努力制定人工智能算法的监管法规。在欧洲，一项名为“AI法案”的立法将引入基于风险的方法来监管人工智能，根据不同应用领域的风险程度制定不同的规定。与此同时，英国首相里希·苏纳克计划于11月1日和2日在布莱切利公园举行人工智能安全峰会，该公园是解密帮助结束二战的密码破译者的家园。苏纳克将英国视为人工智能安全监管的“地理家园”，强调英国在科学和技术方面的传统。

然而，令人担忧的是，根据IE大学的研究，大多数欧洲人表示他们无法确定AI生成的内容和真实内容之间的区别，只有27%的欧洲人认为他们能够识别AI生成的虚假内容。欧洲的年长公民对于确定AI生成和真实内容的能力表示更多怀疑，有52%的人表示他们无法自信辨别。

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