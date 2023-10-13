纽约将在下周成为人工智能展示中心：希望成为 AI 世界之都

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日消息:纽约的科技公司和投资者视人工智能的出现为最新的机会，试图取代旧金山湾区成为人工智能的世界之都。

纽约将在下周成为人工智能展示中心，该市将于 10 月 16 日开始举办由风险投资公司 Andreessen Horowitz 协调的包含370 场活动的「科技周」。

为了发挥其潜力，生成式人工智能产业必须在纽约地区的关键产业中获得应用，这些产业包括金融、通信和媒体、法律和医学。

「对于像生成式人工智能这么大的东西，公司感到有必要更多地与客户交流，」Asana 的首席信息官 Saket Srivastava 说。

在过去的一个月里，纽约成为了一个人工智能的展示窗口，微软发布了其全新的 Copilot 产品，谷歌举办了年度 Made By Google 硬件活动，LinkedIn 展示了其人工智能愿景。

Dropbox、Asana、Zendesk 和 Cockroach Labs 也举行了重大活动，研究人员聚集在线上全球峰会上，联合国大会引发了全球人工智能的担忧。

自 2021 年以来，科技资金和就业机会涌入这座城市。包括 Sequoia、index 和 Andreessen Horowitz 在内的领先风险投资公司在这里设立了办事处。AlleyCorp 在 2022 年斥资 4100 万美元购买了一座六层楼房，用于容纳其初创企业。

不过在硅谷，每周都是技术周。与纽约相比，旧金山湾区仍然遥遥领先，成为科技就业、初创企业和投资的中心。

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