微软 Viva 结合基于人工智能的「技能」功能来增强员工分析

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日消息:微软正在为其 Microsoft Viva 员工体验平台注入一项新的人工智能功能。该公司宣布新增「Skills(技能)」功能，这是一项以人工智能为重点的功能，旨在为雇主提供有关其员工能力的全面见解，从而发现并弥补可能存在的技能差距。

图片来自 Microsoft

微软在一篇博客文章中详细介绍了该功能的推出，并进一步指出，根据一项以管理者为中心的调查，82% 的企业领导者认为，随着人工智能的使用在各行各业不断普及，他们的员工将需要学习新的技能。

Viva 中的技能利用了微软图谱（Microsoft Graph）和 LinkedIn 技能图谱（LinkedIn Skills Graph）的综合力量，微软图谱是一种在微软 365 应用程序和服务中记录员工活动信号的工具，而 LinkedIn 技能图谱则是一个绘制全球技能图谱的动态模型，其中包括 39，000 多种独特技能及其与工作和学习内容的相关性。

通过在这一数据层之上应用人工智能推理，Viva 中的技能将能够智能地推断出员工的技能概况，并为 Viva 客户提供对其当前劳动力技能的更深刻理解。

员工不仅可以利用 Viva 的技能功能验证和管理自己的技能，还可以利用这些数据更新自己的 Microsoft 365 个人档案卡。反过来，管理者也可以利用这些信息制定学习和教育计划，在不断变化的工作环境中培养员工所需的新技能。

微软对这项新功能的预计全面上市日期仍然守口如瓶。不过，Viva 中「技能」功能的私人预览测试预计将于今年年底推出，之后将作为微软 Viva 套件的一部分提供。

Microsoft Viva 是一个基于 Microsoft 365 的平台，旨在提供一套涵盖知识、学习、资源、沟通和洞察力的员工工具。它是为了应对混合工作所带来的挑战，包括员工与领导之间日益脱节的问题。

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