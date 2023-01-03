苹果正在开发更便宜的「AirPods Lite」真无线耳机

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日消息:分析师们现在表示，苹果公司可能会开发一个「精简版」的AirPods，与更便宜的无线耳机竞争。

苹果的AirPods虽然很受欢迎，但从整个无线耳机市场来看，它并不便宜。例如，AirPods2的起价为129美元，AirPods3的价格为169美元，这可能会让一些买家感到失望。现在，一位分析人士认为，苹果可能准备在其产品系列中增加一个更经济的型号。

在9to5Mac看到的一份说明中，分析师Jeff Pu称，苹果将发布一款「低价产品」，作为在经济型无线耳机市场竞争的一种手段。根据该说明，Pu称AirPods的需求预计将在未来一年下降。2022年，苹果销售了7300万只，但Pu认为2023年可能降至6300万只。他还认为这将是由于「AirPods3需求疲软」，而且因为苹果可能不会在2023年发布新的AirPods。

目前，还不清楚「AirPods Lite」会有什么功能，也不知道它们推出时的价格是多少。正如9to5Mac所指出的，苹果还可能进一步降低第二代AirPods的价格。

此前，有传言称，苹果可能正在开发「AirPods Pro Lite」，该产品旨在填补AirPods和AirPods Pro之间的空白。然而，关于「AirPods Pro Lite」的传言在2020年底前渐渐消失。

9月，苹果发布了第二代AirPods Pro。更新后的型号拥有对音频质量的改进，同时保持了与前代产品基本相同的设计。

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