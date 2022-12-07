魔兽世界12月7日在线更新修正公告 12.7更新了什么内容

魔兽世界在12月7日这天开启了更新维护，此次更新的内容还是比较多的，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

职业

死亡骑士

鲜血

修正了饮血提高的灵界打击最低治疗量超过预期的问题。

猎人

修正了免疫高爆陷阱击退效果的敌人仍然会受到束缚镣铐影响的问题。

牧师

暗影

灵能魔的生命值降低至牧师最大生命值的4%（原为10%）。

灵能魔不再免疫负面效果和引导效果。

灵能魔的灵能鞭笞的引导时间现在是12秒，与灵能魔的持续时间保持一致。

怪物和NPC

修正了无法召唤贪食的恩凯尼的问题。

团队副本和地下城

注能大厅

修正了死亡骑士无法使用黑锋之门返回地下城的问题。

物品和奖励

修正了如果玩家在装备原始仪式甲壳时死亡，他们选择的增益效果会被重置为风的问题。

调整了全地图的活力暴怒掉率。总的来说，大幅降低了通过采集获得活力暴怒的几率，但参与PvP会获得更多。

梦境之地棱镜现在正确地提高精通。

使用炉石时不再取消通过瓦德拉肯盛宴获得的食物增益效果。

对“红玉盛宴吃饱喝足”负面效果进行了修正，现在允许玩家同时带有两个红玉盛宴增益效果，并且不再影响从食物获得的装饰效果。

修正了卡牌组:巨龙群岛和一叠湿漉漉的暗月卡片会导致客户端崩溃的问题。

专业

首次制造提供的经验值的物品数量降低至30（原为60）。

开发人员说明:我们进行这个改动是为了更好地支持在升级过程中通过制造来获得经验值，并且最大限度地避免为了更快的升级而制造很多无用的专业物品。

钓鱼

修正了账号拥有4级伊斯卡拉海象人名望和巨龙群岛钓鱼的玩家无法获得源于自然的问题。

任务

碧蓝林海

对社区盛宴进行了一些后端改动来降低延迟。

欧恩哈拉平原

“野性战场:狩猎大师!”的任务首领现在在未进入战斗和被击败时应该表现正常。

索德拉苏斯

修正了玩家和NPC会在“回到未来”过场动画中飘在空中的问题。

修正了在“Cracks in Time”任务中使用驭龙术会导致额外工作按钮消失的问题。

觉醒海岸

修正了不满的淡水兽巢母在“荒野救生”任务中没有显示正确的描述的问题。

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