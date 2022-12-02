魔兽世界10.0全部巨龙群岛知识点宝藏宝箱坐标汇总 每件都给知识点

魔兽世界10.0巨龙群岛知识点这个专业天赋专精技能点可以说是弥足珍贵了，在巨龙群岛中有非常多知识点的宝藏宝箱，获取了就可以拿到知识点，很多玩家还不清楚在哪，下面就来为大家分享一下坐标。

有一些开放世界的宝藏可以在特定的手工艺专业提供 +3巨龙群岛知识点，都是免费可以获取的，这篇指南汇集了巨龙群岛中所有已知奖励知识点的宝藏的位置，你的副职业都将耗费大量的知识点，所以这些宝箱宝藏能够给你巨大的帮助。

注意：

只有手工艺专业人士才能使用这些开放世界的宝藏，如果你没有这个专业，你连这些东西都看不到。到目前为止，还没有发现采集类专业的开放世界知识点宝藏。

具有手工艺职业的玩家可以在开放世界的宝藏中收集为其职业提供 +3知识点的物品。这些宝箱的可及性差异很大，其中一些就在露天，而另一些则被严密看守或锁着，你必须具备以下条件：

1、你必须有专业才能看到获取，有时那些没有专业（或技能水平太低）的人可以看到它们，但你将无法与之互动。

2、技能水平很重要，其中大多数似乎只需要25的最低技能水平，所以你打算寻找这些宝箱的话，记得至少25点技能再来。

3、都是共享宝箱所有玩家都可以获取，如果宝箱没有出现，那不是因为其他人已经得到了它，这些都是特定的，要么你的技能太低，要么你没有找对地方。

4、其中一些由高级怪物严密看守。很多都是被怪物包围，需要一定的实力。

5、有些在障碍物后面，需要你仔细查找。

炼金宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 隔热性优良的马克杯 觉醒海岸 /way 25.1，73.3 靠近事件boss的入口，收藏杯介于很多精英之间。 霜铸药水 觉醒海岸 /way 55，81 冰坑中间 实验性腐朽样本 碧蓝林海 /way 16.4，38.5 在北部，在豺狼人之间的一个绿色大锅内。 可疑之水的水壶 欧恩哈拉平原 /way 79.2，83.8 洞穴深处，它在水中死去的远征侦察兵附近的一个瓶子里。 火水之粉样品 碧蓝林海 /way 67.0，13.2 在花瓶旁的木喉木屋外面 毛茸茸的粘稠物 索德拉苏斯 /way 55.2，30.5 在岩石悬垂下，标记为神秘的大锅，有3个大锅，您需要在每个大锅上放一个附近的道具。 违禁制剂 索德拉苏斯 /way 59.5，38.4 隐藏在灌木丛中的小型紫色发光药水，很难看到。

锻造宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 古代纪念碑 觉醒海岸 /way 22.0，87.0 顶篷;四个黄色的魔法壁垒围绕着基座上的一把剑 奇特的金属锭 觉醒海岸 /way 65.5，25.7 在锻造旁边的大小屋附近的地面上铸锭 熔火之锭 觉醒海岸 /way 35.5，64.3 在熔岩河边的黑曜石壁垒西边，靠近钓鱼训练师。将3个金属锭踢入熔岩以生成生物。之后生成的箱子包含该宝藏。 卡拉希武器图表 觉醒海岸 /way 34.5，67.1 黑曜石壁垒以西的一个被熔岩包围的岛屿，位于铁砧之上。熔火之锤南边 上古之矛碎片 欧恩哈拉平原 /way 81.1，37.9 一个洞穴内，中立页岩巨人居住的洞穴;入口/ way 79.4，36.5 驯鹰者护手设计图 欧恩哈拉平原 /way 50.9，66.5 海中小岛，小屋内。 法触钳子 碧蓝林海 /way 53.1，65.3 碧蓝档案馆，在一个小山洞里，被一堵岩墙挡住了，所以你需要成为一名矿工或找人帮你打开这堵墙。 巨龙熔剂 索德拉苏斯 /way 52.2，80.5 流沙飞行点以西。一栋楼里面，有点高。

附魔的宝藏：

项目名 区 坐标 笔记 速冻卷轴 觉醒海岸 /way 57.5，83.6 在冰冷洞穴中 熔岩灌注之种 觉醒海岸 /way 68.0，26.8 碎鳞堡垒，在一朵花中的熔岩花旁边。 魔法残骸 觉醒海岸 /way 57.5，58.5 跟随魔法扫帚，然后在路径尽头搜刮碎片。 雷缚之角 欧恩哈拉平原 /way 61.4，67.6 风歌高地 被遗忘的奥术宝典 碧蓝林海 /way 38.5，59.2 档案馆，在一个平整的坟墓中，西北侧有稀有生物，躺在入口右侧的地板上。 稍微有一点魔法的残留物 碧蓝林海 /way 45.1，61.2 就在档案馆的东边，单击道具生成生物，杀死怪物并点击生成的水晶。 浓缩的大地碎片 碧蓝林海 /way 21，45 山内（洞口位置比较难找） 有裂痕的泰坦之球 索德拉苏斯 /way 59.9，70.4 提尔堡以南

工程宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 轰希尔火箭 觉醒海岸 /way 56.0，44.9 红宝石生命池飞行点以北的康科德天文台，高高耸立着柱状建筑。需要在火箭前面的笔记中拾取4种不同的物品。骨灰在同一栋楼里;其他3件物品位于开放区域对面的较大建筑物中。 完整的线圈电容器 ?? ?? ??

铭文宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 手语对照表 欧恩哈拉平原 /way 85.7，25.2 挂在帐篷入口处 蒙尘的暗月卡片 碧蓝林海 /way 46.2，23.9 位于上层建筑物内。 结霜的羊皮纸 碧蓝林海 /way 43.7，30.9 在奥术指挥官身后。 《驯雏龙高手》 瓦德拉肯 /way 13.2，63.68 在沙箱里的棕色的书，不要问它是怎么到那里的。 健忘学徒的魔典 索德拉苏斯 /way 56.3，41.2 在靠近大型望远镜的桌子上，2部同名书籍。 健忘学徒的魔典 索德拉苏斯 /way 47.24，40.1 就在西边的一座小建筑里，内部可交互的好奇字形，点击并相位，并杀死屋内的中立怪物。将其掉落的物品传送到字形以获取该物品。 假冒的暗月套牌 索德拉苏斯 /way 56.1，40.9 与紫框 NPC 交谈，主动提出帮助降低她的暗月套牌。她的脚下散落着8张暗月卡片。按正确的顺序点击它们（A 到8）。之后与她交谈以获得套牌。 脉动的大地符文 ?? ?? ??

珠宝加工的宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 严加看守的亮闪闪 觉醒海岸 /way 50.4，45.1 就在瀑布前，寻找海狸的巢穴。在巢旁边的树盖下是一颗蓝色宝石。 火成岩宝石 觉醒海岸 /way 33.9，63.7 锁定在一个迷你游戏后面，在岩浆内的小岛上点击3个不同的水晶，在你这样做之前杀死跳来跳去的大岩浆蛙，单击第一个后，您只有有限的时间来单击其他两个。一旦所有3个都在引导，该宝藏将被解锁。 崇高玛里苟石 欧恩哈拉平原 /way 25.2，35.4 风暴之痕，在一个山洞内，漂浮在空中。 碎裂的钥匙 欧恩哈拉平原 /way 61.8，13.0 倒塌的建筑，里面长着一棵树。在树根下寻找它。附赠宝物。 晶体增生 碧蓝林海 /way 45.0，61.3 档案馆，旁边是一个小池塘/ 一条河流的起点。 谐振水晶谐振器 碧蓝林海 /way 44.6，61.2 锁定在一个小游戏后面。池塘里有一个箱子，里面有一把大银钥匙。单击它可获得增益。当 buff 处于活动状态时，单击附近的3个水晶。 阿莱克丝塔萨之玉簇 索德拉苏斯 /way 59.8，65.2 就在地图上字母“T”的底部。 画家的美丽宝石 碧蓝林海 /way 43.7，30.9 奥术指挥官背后

制皮的宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 偷猎者的背包 觉醒海岸 /way 39，86 躺在河床边的一只死去的狐人旁边 备用的贾拉丁工具 觉醒海岸 /way 64.3，25.4 工具躺在死去的红龙旁边。 风佑之皮 欧恩哈拉平原 /way 86.4，53.7 石卡尔高地半人马营地内部 谐舞之鼓 碧蓝林海 /way 12.5，49.4 在一座地下建筑中，那里有Nappa长老和 Poa 长老。通过将鼓固定在 Raq 旁边来激活宝藏。一旦他在上面跳舞，您就可以获取该物品。 腐朽灌注的鞣革用油 碧蓝林海 /way 16.7，38.8 在一个豺狼人营地的桶中。 养护之皮 碧蓝林海 /way 57.5，41.3 安东尼达斯营地以东的雪皮营地 腐朽之鳞 索德拉苏斯 /way 56.8，30.5 在地内的一个篮子里。

裁缝的宝藏：

项目名 地区 坐标 笔记 神秘旗帜 觉醒海岸 /way 74.7，37.9 在南边的一栋建筑物的顶部飘扬。 流动的焦灼纤维 觉醒海岸 /way 24.9，69.7 龙祸要塞。在围攻时，它就在最终 Boss 生成的洞穴外面。这是一块挂在树上的布。需要术士传送门才能到达。 值得关注的地毯碎片 欧恩哈拉平原 /way 32.2，38.0 在进入竞技场进行任务战斗之前，坐在地板上的一间小屋里。小屋里有3名精英。 丝质惊喜 欧恩哈拉平原 /way 66.1，52.9 找到猫薄荷叶并收集它。 正在腐朽的蕨皮毛毯 碧蓝林海 /way 16.2，38.8 临时帐篷内的树上挂着红地毯。 有趣的蓝布卷 碧蓝林海 /way 40.7，54.5 在档案馆的北边，一座小塔状的建筑里满是卡雷苟斯的镜像。沿着楼梯向左走时，蓝布躺在地板上。 青铜龙军团小型旗帜 索德拉苏斯 /way 60.4，79.7 时间汇流，在东北平台上——一堆沙子里的小旗帜。 上古龙纹布卷 索德拉苏斯 /way 58.6，45.8 奥格萨学院，在地牢传送门的南边，稍微靠左一点。在里面开始一个小游戏，你可以在其中将线轴连接到中心宝石。完成游戏奖励物品。

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