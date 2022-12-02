首页 > 部落 > 关键词  > 魔兽世界10.0最新资讯  > 正文

魔兽世界10.0全部巨龙群岛知识点宝藏宝箱坐标汇总 每件都给知识点

2022-12-02 16:32 · 稿源：站长之家

魔兽世界10.0巨龙群岛知识点这个专业天赋专精技能点可以说是弥足珍贵了，在巨龙群岛中有非常多知识点的宝藏宝箱，获取了就可以拿到知识点，很多玩家还不清楚在哪，下面就来为大家分享一下坐标。

QQ图片20220718090542.png

有一些开放世界的宝藏可以在特定的手工艺专业提供 +3巨龙群岛知识点，都是免费可以获取的，这篇指南汇集了巨龙群岛中所有已知奖励知识点的宝藏的位置，你的副职业都将耗费大量的知识点，所以这些宝箱宝藏能够给你巨大的帮助。

注意：

只有手工艺专业人士才能使用这些开放世界的宝藏，如果你没有这个专业，你连这些东西都看不到。到目前为止，还没有发现采集类专业的开放世界知识点宝藏。

具有手工艺职业的玩家可以在开放世界的宝藏中收集为其职业提供 +3知识点的物品。这些宝箱的可及性差异很大，其中一些就在露天，而另一些则被严密看守或锁着，你必须具备以下条件：

1、你必须有专业才能看到获取，有时那些没有专业（或技能水平太低）的人可以看到它们，但你将无法与之互动。

2、技能水平很重要，其中大多数似乎只需要25的最低技能水平，所以你打算寻找这些宝箱的话，记得至少25点技能再来。

3、都是共享宝箱所有玩家都可以获取，如果宝箱没有出现，那不是因为其他人已经得到了它，这些都是特定的，要么你的技能太低，要么你没有找对地方。

4、其中一些由高级怪物严密看守。很多都是被怪物包围，需要一定的实力。

5、有些在障碍物后面，需要你仔细查找。

炼金宝藏：

项目名地区坐标笔记

隔热性优良的马克杯

觉醒海岸/way 25.1，73.3靠近事件boss的入口，收藏杯介于很多精英之间。

霜铸药水

觉醒海岸/way 55，81冰坑中间

实验性腐朽样本

碧蓝林海/way 16.4，38.5在北部，在豺狼人之间的一个绿色大锅内。

可疑之水的水壶

欧恩哈拉平原/way 79.2，83.8洞穴深处，它在水中死去的远征侦察兵附近的一个瓶子里。

火水之粉样品

碧蓝林海/way 67.0，13.2在花瓶旁的木喉木屋外面

毛茸茸的粘稠物

索德拉苏斯/way 55.2，30.5在岩石悬垂下，标记为神秘的大锅，有3个大锅，您需要在每个大锅上放一个附近的道具。

违禁制剂

索德拉苏斯/way 59.5，38.4隐藏在灌木丛中的小型紫色发光药水，很难看到。

锻造宝藏：

项目名地区坐标笔记

古代纪念碑

觉醒海岸/way 22.0，87.0顶篷;四个黄色的魔法壁垒围绕着基座上的一把剑

奇特的金属锭

觉醒海岸/way 65.5，25.7在锻造旁边的大小屋附近的地面上铸锭

熔火之锭

觉醒海岸/way 35.5，64.3在熔岩河边的黑曜石壁垒西边，靠近钓鱼训练师。将3个金属锭踢入熔岩以生成生物。之后生成的箱子包含该宝藏。

卡拉希武器图表

觉醒海岸/way 34.5，67.1黑曜石壁垒以西的一个被熔岩包围的岛屿，位于铁砧之上。熔火之锤南边

上古之矛碎片

欧恩哈拉平原/way 81.1，37.9一个洞穴内，中立页岩巨人居住的洞穴;入口/way 79.4，36.5

驯鹰者护手设计图

欧恩哈拉平原/way 50.9，66.5海中小岛，小屋内。

法触钳子

碧蓝林海/way 53.1，65.3碧蓝档案馆，在一个小山洞里，被一堵岩墙挡住了，所以你需要成为一名矿工或找人帮你打开这堵墙。

巨龙熔剂

索德拉苏斯/way 52.2，80.5流沙飞行点以西。一栋楼里面，有点高。

附魔的宝藏：

项目名坐标笔记

速冻卷轴

觉醒海岸/way 57.5，83.6在冰冷洞穴中

熔岩灌注之种

觉醒海岸/way 68.0，26.8碎鳞堡垒，在一朵花中的熔岩花旁边。

魔法残骸

觉醒海岸/way 57.5，58.5跟随魔法扫帚，然后在路径尽头搜刮碎片。

雷缚之角

欧恩哈拉平原/way 61.4，67.6风歌高地

被遗忘的奥术宝典

碧蓝林海/way 38.5，59.2档案馆，在一个平整的坟墓中，西北侧有稀有生物，躺在入口右侧的地板上。

稍微有一点魔法的残留物

碧蓝林海/way 45.1，61.2就在档案馆的东边，单击道具生成生物，杀死怪物并点击生成的水晶。

浓缩的大地碎片

碧蓝林海/way 21，45山内（洞口位置比较难找）

有裂痕的泰坦之球

索德拉苏斯/way 59.9，70.4提尔堡以南

工程宝藏：

项目名地区坐标笔记

轰希尔火箭

觉醒海岸/way 56.0，44.9红宝石生命池飞行点以北的康科德天文台，高高耸立着柱状建筑。需要在火箭前面的笔记中拾取4种不同的物品。骨灰在同一栋楼里;其他3件物品位于开放区域对面的较大建筑物中。

完整的线圈电容器

??????

铭文宝藏：

项目名地区坐标笔记

手语对照表

欧恩哈拉平原/way 85.7，25.2挂在帐篷入口处

蒙尘的暗月卡片

碧蓝林海/way 46.2，23.9位于上层建筑物内。

结霜的羊皮纸

碧蓝林海/way 43.7，30.9在奥术指挥官身后。

《驯雏龙高手》

瓦德拉肯/way 13.2，63.68在沙箱里的棕色的书，不要问它是怎么到那里的。

健忘学徒的魔典

索德拉苏斯/way 56.3，41.2在靠近大型望远镜的桌子上，2部同名书籍。

健忘学徒的魔典

索德拉苏斯/way 47.24，40.1就在西边的一座小建筑里，内部可交互的好奇字形，点击并相位，并杀死屋内的中立怪物。将其掉落的物品传送到字形以获取该物品。

假冒的暗月套牌

索德拉苏斯/way 56.1，40.9与紫框 NPC 交谈，主动提出帮助降低她的暗月套牌。她的脚下散落着8张暗月卡片。按正确的顺序点击它们（A 到8）。之后与她交谈以获得套牌。

脉动的大地符文

??????

珠宝加工的宝藏：

项目名地区坐标笔记

严加看守的亮闪闪

觉醒海岸/way 50.4，45.1就在瀑布前，寻找海狸的巢穴。在巢旁边的树盖下是一颗蓝色宝石。

火成岩宝石

觉醒海岸/way 33.9，63.7锁定在一个迷你游戏后面，在岩浆内的小岛上点击3个不同的水晶，在你这样做之前杀死跳来跳去的大岩浆蛙，单击第一个后，您只有有限的时间来单击其他两个。一旦所有3个都在引导，该宝藏将被解锁。

崇高玛里苟石

欧恩哈拉平原/way 25.2，35.4风暴之痕，在一个山洞内，漂浮在空中。

碎裂的钥匙

欧恩哈拉平原/way 61.8，13.0倒塌的建筑，里面长着一棵树。在树根下寻找它。附赠宝物。

晶体增生

碧蓝林海/way 45.0，61.3档案馆，旁边是一个小池塘/一条河流的起点。

谐振水晶谐振器

碧蓝林海/way 44.6，61.2锁定在一个小游戏后面。池塘里有一个箱子，里面有一把大银钥匙。单击它可获得增益。当 buff 处于活动状态时，单击附近的3个水晶。

阿莱克丝塔萨之玉簇

索德拉苏斯/way 59.8，65.2就在地图上字母“T”的底部。

画家的美丽宝石

碧蓝林海/way 43.7，30.9奥术指挥官背后

制皮的宝藏：

项目名地区坐标笔记

偷猎者的背包

觉醒海岸/way 39，86躺在河床边的一只死去的狐人旁边

备用的贾拉丁工具

觉醒海岸/way 64.3，25.4工具躺在死去的红龙旁边。

风佑之皮

欧恩哈拉平原/way 86.4，53.7石卡尔高地半人马营地内部

谐舞之鼓

碧蓝林海/way 12.5，49.4在一座地下建筑中，那里有Nappa长老和 Poa 长老。通过将鼓固定在 Raq 旁边来激活宝藏。一旦他在上面跳舞，您就可以获取该物品。

腐朽灌注的鞣革用油

碧蓝林海/way 16.7，38.8在一个豺狼人营地的桶中。

养护之皮

碧蓝林海/way 57.5，41.3安东尼达斯营地以东的雪皮营地

腐朽之鳞

索德拉苏斯/way 56.8，30.5在地内的一个篮子里。

裁缝的宝藏：

项目名地区坐标笔记

神秘旗帜

觉醒海岸/way 74.7，37.9在南边的一栋建筑物的顶部飘扬。

流动的焦灼纤维

觉醒海岸/way 24.9，69.7龙祸要塞。在围攻时，它就在最终 Boss 生成的洞穴外面。这是一块挂在树上的布。需要术士传送门才能到达。

值得关注的地毯碎片

欧恩哈拉平原/way 32.2，38.0在进入竞技场进行任务战斗之前，坐在地板上的一间小屋里。小屋里有3名精英。

丝质惊喜

欧恩哈拉平原/way 66.1，52.9找到猫薄荷叶并收集它。

正在腐朽的蕨皮毛毯

碧蓝林海/way 16.2，38.8临时帐篷内的树上挂着红地毯。

有趣的蓝布卷

碧蓝林海/way 40.7，54.5在档案馆的北边，一座小塔状的建筑里满是卡雷苟斯的镜像。沿着楼梯向左走时，蓝布躺在地板上。

青铜龙军团小型旗帜

索德拉苏斯/way 60.4，79.7时间汇流，在东北平台上——一堆沙子里的小旗帜。

上古龙纹布卷

索德拉苏斯/way 58.6，45.8奥格萨学院，在地牢传送门的南边，稍微靠左一点。在里面开始一个小游戏，你可以在其中将线轴连接到中心宝石。完成游戏奖励物品。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

    不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM