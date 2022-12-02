魔兽世界10.0全部巨龙群岛知识点宝藏宝箱坐标汇总 每件都给知识点

魔兽世界10.0巨龙群岛知识点这个专业天赋专精技能点可以说是弥足珍贵了，在巨龙群岛中有非常多知识点的宝藏宝箱，获取了就可以拿到知识点，很多玩家还不清楚在哪，下面就来为大家分享一下坐标。
有一些开放世界的宝藏可以在特定的手工艺专业提供 +3巨龙群岛知识点，都是免费可以获取的，这篇指南汇集了巨龙群岛中所有已知奖励知识点的宝藏的位置，你的副职业都将耗费大量的知识点，所以这些宝箱宝藏能够给你巨大的帮助。
注意：
只有手工艺专业人士才能使用这些开放世界的宝藏，如果你没有这个专业，你连这些东西都看不到。到目前为止，还没有发现采集类专业的开放世界知识点宝藏。
具有手工艺职业的玩家可以在开放世界的宝藏中收集为其职业提供 +3知识点的物品。这些宝箱的可及性差异很大，其中一些就在露天，而另一些则被严密看守或锁着，你必须具备以下条件：
1、你必须有专业才能看到获取，有时那些没有专业（或技能水平太低）的人可以看到它们，但你将无法与之互动。
2、技能水平很重要，其中大多数似乎只需要25的最低技能水平，所以你打算寻找这些宝箱的话，记得至少25点技能再来。
3、都是共享宝箱所有玩家都可以获取，如果宝箱没有出现，那不是因为其他人已经得到了它，这些都是特定的，要么你的技能太低，要么你没有找对地方。
4、其中一些由高级怪物严密看守。很多都是被怪物包围，需要一定的实力。
5、有些在障碍物后面，需要你仔细查找。
炼金宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
隔热性优良的马克杯
|觉醒海岸
|/way 25.1，73.3
|靠近事件boss的入口，收藏杯介于很多精英之间。
霜铸药水
|觉醒海岸
|/way 55，81
|冰坑中间
实验性腐朽样本
|碧蓝林海
|/way 16.4，38.5
|在北部，在豺狼人之间的一个绿色大锅内。
可疑之水的水壶
|欧恩哈拉平原
|/way 79.2，83.8
|洞穴深处，它在水中死去的远征侦察兵附近的一个瓶子里。
火水之粉样品
|碧蓝林海
|/way 67.0，13.2
|在花瓶旁的木喉木屋外面
毛茸茸的粘稠物
|索德拉苏斯
|/way 55.2，30.5
|在岩石悬垂下，标记为神秘的大锅，有3个大锅，您需要在每个大锅上放一个附近的道具。
违禁制剂
|索德拉苏斯
|/way 59.5，38.4
|隐藏在灌木丛中的小型紫色发光药水，很难看到。
锻造宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
古代纪念碑
|觉醒海岸
|/way 22.0，87.0
|顶篷;四个黄色的魔法壁垒围绕着基座上的一把剑
奇特的金属锭
|觉醒海岸
|/way 65.5，25.7
|在锻造旁边的大小屋附近的地面上铸锭
熔火之锭
|觉醒海岸
|/way 35.5，64.3
|在熔岩河边的黑曜石壁垒西边，靠近钓鱼训练师。将3个金属锭踢入熔岩以生成生物。之后生成的箱子包含该宝藏。
卡拉希武器图表
|觉醒海岸
|/way 34.5，67.1
|黑曜石壁垒以西的一个被熔岩包围的岛屿，位于铁砧之上。熔火之锤南边
上古之矛碎片
|欧恩哈拉平原
|/way 81.1，37.9
|一个洞穴内，中立页岩巨人居住的洞穴;入口/
驯鹰者护手设计图
|欧恩哈拉平原
|/way 50.9，66.5
|海中小岛，小屋内。
法触钳子
|碧蓝林海
|/way 53.1，65.3
|碧蓝档案馆，在一个小山洞里，被一堵岩墙挡住了，所以你需要成为一名矿工或找人帮你打开这堵墙。
巨龙熔剂
|索德拉苏斯
|/way 52.2，80.5
|流沙飞行点以西。一栋楼里面，有点高。
附魔的宝藏：
|项目名
|区
|坐标
|笔记
速冻卷轴
|觉醒海岸
|/way 57.5，83.6
|在冰冷洞穴中
熔岩灌注之种
|觉醒海岸
|/way 68.0，26.8
|碎鳞堡垒，在一朵花中的熔岩花旁边。
魔法残骸
|觉醒海岸
|/way 57.5，58.5
|跟随魔法扫帚，然后在路径尽头搜刮碎片。
雷缚之角
|欧恩哈拉平原
|/way 61.4，67.6
|风歌高地
被遗忘的奥术宝典
|碧蓝林海
|/way 38.5，59.2
|档案馆，在一个平整的坟墓中，西北侧有稀有生物，躺在入口右侧的地板上。
稍微有一点魔法的残留物
|碧蓝林海
|/way 45.1，61.2
|就在档案馆的东边，单击道具生成生物，杀死怪物并点击生成的水晶。
浓缩的大地碎片
|碧蓝林海
|/way 21，45
|山内（洞口位置比较难找）
有裂痕的泰坦之球
|索德拉苏斯
|/way 59.9，70.4
|提尔堡以南
工程宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
轰希尔火箭
|觉醒海岸
|/way 56.0，44.9
|红宝石生命池飞行点以北的康科德天文台，高高耸立着柱状建筑。需要在火箭前面的笔记中拾取4种不同的物品。骨灰在同一栋楼里;其他3件物品位于开放区域对面的较大建筑物中。
完整的线圈电容器
|??
|??
|??
铭文宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
手语对照表
|欧恩哈拉平原
|/way 85.7，25.2
|挂在帐篷入口处
蒙尘的暗月卡片
|碧蓝林海
|/way 46.2，23.9
|位于上层建筑物内。
结霜的羊皮纸
|碧蓝林海
|/way 43.7，30.9
|在奥术指挥官身后。
《驯雏龙高手》
|瓦德拉肯
|/way 13.2，63.68
|在沙箱里的棕色的书，不要问它是怎么到那里的。
健忘学徒的魔典
|索德拉苏斯
|/way 56.3，41.2
|在靠近大型望远镜的桌子上，2部同名书籍。
健忘学徒的魔典
|索德拉苏斯
|/way 47.24，40.1
|就在西边的一座小建筑里，内部可交互的好奇字形，点击并相位，并杀死屋内的中立怪物。将其掉落的物品传送到字形以获取该物品。
假冒的暗月套牌
|索德拉苏斯
|/way 56.1，40.9
|与紫框 NPC 交谈，主动提出帮助降低她的暗月套牌。她的脚下散落着8张暗月卡片。按正确的顺序点击它们（A 到8）。之后与她交谈以获得套牌。
脉动的大地符文
|??
|??
|??
珠宝加工的宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
严加看守的亮闪闪
|觉醒海岸
|/way 50.4，45.1
|就在瀑布前，寻找海狸的巢穴。在巢旁边的树盖下是一颗蓝色宝石。
火成岩宝石
|觉醒海岸
|/way 33.9，63.7
|锁定在一个迷你游戏后面，在岩浆内的小岛上点击3个不同的水晶，在你这样做之前杀死跳来跳去的大岩浆蛙，单击第一个后，您只有有限的时间来单击其他两个。一旦所有3个都在引导，该宝藏将被解锁。
崇高玛里苟石
|欧恩哈拉平原
|/way 25.2，35.4
|风暴之痕，在一个山洞内，漂浮在空中。
碎裂的钥匙
|欧恩哈拉平原
|/way 61.8，13.0
|倒塌的建筑，里面长着一棵树。在树根下寻找它。附赠宝物。
晶体增生
|碧蓝林海
|/way 45.0，61.3
|档案馆，旁边是一个小池塘/
谐振水晶谐振器
|碧蓝林海
|/way 44.6，61.2
|锁定在一个小游戏后面。池塘里有一个箱子，里面有一把大银钥匙。单击它可获得增益。当 buff 处于活动状态时，单击附近的3个水晶。
阿莱克丝塔萨之玉簇
|索德拉苏斯
|/way 59.8，65.2
|就在地图上字母“T”的底部。
画家的美丽宝石
|碧蓝林海
|/way 43.7，30.9
|奥术指挥官背后
制皮的宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
偷猎者的背包
|觉醒海岸
|/way 39，86
|躺在河床边的一只死去的狐人旁边
备用的贾拉丁工具
|觉醒海岸
|/way 64.3，25.4
|工具躺在死去的红龙旁边。
风佑之皮
|欧恩哈拉平原
|/way 86.4，53.7
|石卡尔高地半人马营地内部
谐舞之鼓
|碧蓝林海
|/way 12.5，49.4
|在一座地下建筑中，那里有Nappa长老和 Poa 长老。通过将鼓固定在 Raq 旁边来激活宝藏。一旦他在上面跳舞，您就可以获取该物品。
腐朽灌注的鞣革用油
|碧蓝林海
|/way 16.7，38.8
|在一个豺狼人营地的桶中。
养护之皮
|碧蓝林海
|/way 57.5，41.3
|安东尼达斯营地以东的雪皮营地
腐朽之鳞
|索德拉苏斯
|/way 56.8，30.5
|在地内的一个篮子里。
裁缝的宝藏：
|项目名
|地区
|坐标
|笔记
神秘旗帜
|觉醒海岸
|/way 74.7，37.9
|在南边的一栋建筑物的顶部飘扬。
流动的焦灼纤维
|觉醒海岸
|/way 24.9，69.7
|龙祸要塞。在围攻时，它就在最终 Boss 生成的洞穴外面。这是一块挂在树上的布。需要术士传送门才能到达。
值得关注的地毯碎片
|欧恩哈拉平原
|/way 32.2，38.0
|在进入竞技场进行任务战斗之前，坐在地板上的一间小屋里。小屋里有3名精英。
丝质惊喜
|欧恩哈拉平原
|/way 66.1，52.9
|找到猫薄荷叶并收集它。
正在腐朽的蕨皮毛毯
|碧蓝林海
|/way 16.2，38.8
|临时帐篷内的树上挂着红地毯。
有趣的蓝布卷
|碧蓝林海
|/way 40.7，54.5
|在档案馆的北边，一座小塔状的建筑里满是卡雷苟斯的镜像。沿着楼梯向左走时，蓝布躺在地板上。
青铜龙军团小型旗帜
|索德拉苏斯
|/way 60.4，79.7
|时间汇流，在东北平台上——一堆沙子里的小旗帜。
上古龙纹布卷
|索德拉苏斯
|/way 58.6，45.8
|奥格萨学院，在地牢传送门的南边，稍微靠左一点。在里面开始一个小游戏，你可以在其中将线轴连接到中心宝石。完成游戏奖励物品。
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