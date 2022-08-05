广州超8成连锁餐饮使用预制菜 且大部分未告知消费者

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:随着预制菜越来越火，预制菜逐渐进入大众视野。虽然大家对预制菜的接受度还挺高，但这并不意味着消费者能接受餐饮企业在未告知的情况下使用预制菜。
据央视财经报道，广州连锁餐饮使用预制菜比例超80%，且大部分商家并未明确告知消费者使用的是预制菜。
近日，中消协表示，预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知，消费者的知情权、选择权受到损害。业内人士建议，确保预制菜符合安全规范，可以建立预制菜提前告知制度。
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在预制菜赛道不断升温的当下，趣店的加入似乎将内卷标准继续升级了...预制菜很热，但却并不算新...罗敏这次的判断或许还算可靠，据艾媒咨询数据显示，2021年中国预制菜行业规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场将保持较高的增长速度，2026年达到10720亿元...随着中国预制菜产业联盟的成立和中国烹饪协会发布的《预制菜》团体标准实施，未来预制菜产业的高质量发展方向已逐渐清晰，行业规范也将日益完善，这同时意味着，预制菜行业的洗牌期将至......
爱快针对连锁行业多店管理难题，采用爱快多业务合一的网关与爱快云平台结合的方式推出连锁餐饮用网解决方案，高性价比解决分店集中管理难题...凭借强劲的研发实力和出色的服务质量，爱快创新发展硕果累累，不仅掌握了100 多项核心技术，获得了31 个软件著作权和16 个发明专利，更赢得了诸多殊荣，先后被评为国家高新技术企业、专精特新 “小巨人”企业、国家信息安全漏洞共享平台、中国反网络病毒联盟、中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位、中国商用无线通信影响力企业等......
据不完全统计，卖预制菜已经是罗敏第15次明面上的创业，内部创业更是不计其数，横跨互联网金融、电商、在线教育等多个行业...罗敏直播间售卖的多为酸菜鱼、啤酒鸭、粉蒸肉等预制菜...虽然直播带货素有低价的传统，但罗敏的打法显然超出了价格战的范畴，那场直播里，一分钱的酸菜鱼卖出了10万单，并抽送1500台iPhone13，贾乃亮更是在直播间煽情地说，每卖出20万单商品，趣店就亏损500万...做预制菜直播时，罗敏也表示，「大家不要担心我亏本，我有钱，钱多得连利息都花不完」，「账上趴着100亿现金......
趣店创始人罗敏在发布会上表示，目前趣店集团已在厦门、武汉、深圳等15个城市建立了15家预制菜生产加工工厂...罗敏还公布了趣店717吃货狂欢节抖音直播数据:该场直播长达19个小时，共计场观人次达9587万，单日累计销量为956万份，抖音账号“趣店罗老板”单日累计涨粉达397万人，其连续15个小时在抖音直播间带货榜排名第一...在公告中，趣店表示，预制菜项目自3月下旬上线，截至2022年4月15日，已有超过8万名独立用户下单，价格范围多在12.9元至44.9元之间（未打折前）...
随着懒人经济的崛起，预制菜迎来了利好的消费环境，一时间预制菜貌似成了一个新风口...文中提到，预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知，消费者知情权、选择权受到损害...据NCBD数据， 2015 年至 2020 年，我国预制菜销售额从650. 3 亿元增至 2527 亿元，年均复合增长率为31%...
蝉妈妈也发现，其抖音账号由“趣店罗老板”也悄然改名为“趣店预制菜”，这一转变不仅让外界开始猜测趣店接下来的动作...直到7月17日那场“一分钱送酸菜鱼”的直播场次，吸引了超过9000万人蹲守直播间，最终销售额突破2.5亿，让趣店预制菜一夜火出圈...但流量之下，趣店预制菜号召宝妈加盟趣店预制菜线下店，加上趣店之前的金融业务等接连引发争议，但趣店确实让更多人关注预制菜这个商品类目...相比于趣店，叮叮懒人菜在抖音平台则是深耕多时，21年就在更新账号，布局品牌自播，目前品牌自播销售额占比超过53%......
...看着每个月上千元的电费单，王波不再想着风口，而是怎么才能盈利...预制菜不需要后厨，但需要24小时冷冻保存...每个月门店的基础运营成本在2万元左右...7月17日，罗敏16个小时的直播让9500万人了解了预制菜，售出956万单商品...在直播中，罗敏呼吁宝妈们加入趣店预制菜，并称只要在小区几百米的附近开一家预制菜门店，每天只需卖出50份菜，每月即可轻松赚大几千的收入...近一两年，资本热钱早已涌向预制菜...从直播卖卖上亿元，到合作明星贾乃亮道歉并解约跟趣店的合作、撇清关系，罗敏的口碑急速下滑......
8月2日，京东物流宣布推出「预制菜专属解决方案」，依托遍布全国的冷链物流体系，为预制菜企业提供从商品生产储存到打包配送，从线上业务到线下场景的全程冷链解决方案...而在物流运输中，京东冷链通过全程可视化的温度监控平台和对冷藏车的在途管理系统，全力呵护商品品质...据艾媒咨询相关数据显示，2021年中国预制菜市场规模预计为3459亿元，2023年将达到5156亿元，若未来中国预制菜市场增速保持稳定在20%，则在2027年预制菜市场规模将破万亿，市场潜力巨大...
小红书博主“不会做只会吃的预制菜王”，本名霍涛，作为一名预制菜深度消费者，他致力于尝遍天下预制菜，在国内外品牌中寻找最佳“方便菜”...艾媒咨询调研数据显示，有83.2%的受访消费者每周购买1-3次酸菜鱼预制菜产品，有54.3%的受访消费者购买过安井冻品先生的酸菜鱼预制菜;有30.6%的受访消费者能够接受酸菜鱼预制菜的价格是30-50元......
盒马工坊计划在年内推出适合空气炸锅烹饪的调味三文鱼预制菜...盒马拥有众多三文鱼品类，既有货架期 1 天的新鲜三文鱼、也有各种适合中式烹饪的三文鱼商品，成为挪威三文鱼在国内最主要的零售渠道之一...
3个镜头iPhone14 Pro会使用后置三镜头组合，其中主摄会升级到4800万像素，支持8K视频录制，同时继续会使用激光雷达。前置摄像头进行一次大升级，包括 iPhone 前置摄像头历史上的首次自动对焦。它还将有一个 6 元素镜头和 F/1.9 光圈
SteamOS。Steam Deck 运行经过修改的Arch Linux操作系统，称为SteamOS v3.0。虽然 SteamOS 之前是使用Debian Linux 为 Steam 机器开发的，但 Valve 表示他们希望对 Deck 的系统软件使用滚动升级方法，Debian 不是为这个功能设计的，而是 Arch Linux 的一个特性。SteamOS 软件包括对Proton的支持，这是一个兼容层，允许大多数为Windows开发的游戏在基于 Linux 的 SteamOS 上运行。据 ProtonDB（一个用户运行的数据库，它使用 Proton 在 Linux 中编译有关 Steam 游戏的游戏兼容性信息），Steam 的一些更受欢迎的游戏版本尚未与 Proton 兼容，主要是由于反规避和反作弊控制或数字版权管理(DRM)。Valve 表示他们正在与这些中间件解决方案的供应商合作，以改善对 Proton 的支持，同时鼓励开发特定于 Linux 的版本。
没有iPhone14 Pro继续使用的是Face ID面容解锁方式，目前苹果还未推出屏下指纹解锁方式，预计最快在iPhone15上才会看到屏下指纹解锁。Face ID解锁方式是苹果从iPhone X开始使用的解锁方式，使用过程十分的顺畅，在当时推出后获得不少的欢迎，但如果需要戴口罩的话，这种方式就比较麻烦，解锁有一定的失败率。
预计有iPhone14 Pro系列今年的新颜色预计是紫色，也会成为苹果今年主推的一个颜色，同时苹果在今年可能会取消往年的一个旧款颜色，大概率是远峰蓝，因此今年iPhone14 Pro的几个颜色大概率会是率色、银色、金色、紫色、石墨色这5个颜色。
安装win10。1.英雄联盟是需要windows系统才能运行的，那么只要Steam Deck安装上win10系统就可以玩了，具体的安装方法就是跟电脑一模一样，只要把Steam Deck当成是小号版的电脑就行了。2.如果要看文字教程的话建议看这篇：Steam Deck小白怎么安装win10？3.如果win10系统已经安装好了，那么直接去英雄联盟官网下载英雄联盟进行安装，之后就可以在Steam Deck玩上英雄联盟了。
LPDDR5iPhone14 Pro使用的是8GB LPDDR5。iPhone14普通版则使用6GB LPDDR4X。LPDDR5 对比上一代LPDDR4X内存速度提升了29%-50%，功耗还降低了20%，传输速度达到了6400MT/s，最大速度根据品牌（比如镁光，三星）和型号大小（6G/8G/12G）会有不同，镁光表示速度为5.5Gbps和6.4Gbps。
能玩。Steam Deck能够安装windows10或者是11，自然而然就可以下载switch模拟器了，目前switch模拟器还是比较成熟的，配置设置的对，异度之刃3已经可以流畅运行，未来switch模拟器还会更加完善，想必到时候也是可以超越switch了，毕竟NS目前的性能堪忧。不过Steam Deck上玩switch模拟器游戏的话就都是别人破解出来的游戏，没有联网功能，如果习惯玩正版，请支持正版了。
是iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max都是使用8GB的运存，LPDDR5。普通版的iPhone14是6GB运存，LPDDR4X。LPDDR5对比LPDDR4X闪存 4600Mbps速率相比，提升高达40%，而主流LPDDR5 芯片速率约为5500Mbps，有接近20%的提升
能玩。Steam Deck是能下载windows系统的，下载了windows系统就等于Steam Deck变成了一个掌机电脑，既然有了win10或者是win11系统，自然而然的就可以下载模拟器了，只要是电脑上能玩的模拟器，Steam Deck也是能玩的，甚至还可以玩switch模拟器，而且跑一些游戏也能达到30到40帧，毕竟性能也是可以达到GTX1050。
是包括iPhone14 Pro在内的iPhone14全系列都支持实体的双卡双待，可以支持国内三大运营商的5G网络。同时iPhone14系列预计使用高通骁龙X65基带，该基带采用4nm制程工艺，下行速率高达10Gbps，骁龙X65 搭载第 4 代高通 545 毫米波天线模组，支持最新的n259（41 GHz）频段，骁龙X65 拥有最全面的频谱聚合，覆盖包括毫米波和Sub-6GHz频段的全部主要5G频段。
官网。1.Steam Deck是有官方的Windows驱动的，大家可以在steam官网搜索到，具体的地址是:2.https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA83.Steam Deck 是一台 PC，可以安装其他应用程序和操作系统。如果您正在安装 Windows，则需要一些额外的驱动程序才能获得最佳体验。这些链接以及在 Steam 平台上安装 Windows 的注意事项可在下方找到。3.要进入启动菜单，请关闭电源。然后，在按住降低音量的同时按电源按钮。4.安装将在 Steam 平台屏幕上纵向（横向）。安装 Windows 后，您可以将其切换为横向。5.要在安装过程中输入您的产品密钥，您需要互联网。由于此时没有 Wi-Fi 驱动程序，因此您需要一个带有以太网端口的 USB-C 集线器用于互联网。6.支持 Windows10和 Windows11。对于 Windows11，请确保您在安装前拥有最新的操作系统更新（以获取支持 fTPM 的最新 BIOS）。
推荐iPhone14 Pro是iPhone14系列中比较推出的一个型号，主要原因有以下几点。首先处理器使用了更先进的A16，CPU、GPU性能都有了较大提升，屏幕从刘海屏变成了药丸屏，在外观上就可以一眼辨认出来，另外摄像头也是iPhone14 Pro升级较大的地方，它的主摄升级到了4800万像素，拍摄能力有明显升级。以上这些升级都是iPhone14 Pro比较值得购买的原因。同时iPhone14普通版的升级幅度并不大，除了处理器升级为满血版A15之外，其他方面升级并不多，因此想要体验大幅升级的话，还是建议购买iPhone14 Pro或者是14 Pro Max。
按照以下步骤进行安装。1.创建 Windows10安装驱动器。首先得去微软官网下载win10的安装驱动器，在官网或者是谷歌都能搜索到，其实就是把steam Deck当成是小型电脑就好了，一样的操作。微软的官网地址是在:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10，下载放入USB。2.关闭电源，将 USB 驱动器插入Steam Deck。3.按住降低音量按钮并打开系统电源以访问启动菜单，如果您使用的是 Steam Deck的按键，请使用方向键移动到“EFU USB 设备”，然后按 A 将其选中，就是类似在电脑主板bios中设置USB启动。4.之后自动进入Windows 安装程序。如果你使用的是 USB-C 集线器，则可能需要插入键盘和鼠标。Steam Deck 的按键在这里会没反应，如果你没有键盘和鼠标，触摸屏可以使用。5.选择您的语言，然后单击或点击“下一步”。 6.单击或点击“立即安装”。7.激活 Windows。如果您有产品密钥，系统会要求您在此处输入。如果您需要，可以使用触摸屏键盘。如果您没有密钥，请选择“我没有产品密钥”。8.选择您的 Windows 版本，然后单击或点击“下一步”，可以选择专业版或者家庭版。9.同意条款和条件以继续。选中该框并单击或点击“下一步”，如果你不这样做，就会停止并返回 SteamOS。 10.选择自定义 Windows 安装。升级安装仅适用于已安装 Windows 版本的计算机。 11.当你去安装 Windows 时，你会注意到 SSD 被分成了八个分区，你不能在其中任何一个分区上安装 Windows，您必须删除分区才能安装 Windows，我们删除了分区8，这是其中最大的分区。12.选择“Drive0Unallocated Space”并点击或单击“下一步”。13.Windows 将开始安装。14.Steam Deck将重启，可能会看到屏幕方向发生了几次变化。15.接着就跟windows启动一样，可能会叫你设置一些东西，也可以跳过设置，如果您想连接到互联网，则需要一根以太网转 USB 电线。16.由于 Windows 驱动程序尚未最终确定，我们收到一条错误消息，显示“正在搜索显示驱动程序:屏幕、分辨率、性能和电池寿命可能会降低，直到兼容的驱动程序完成安装。”17.这时候你会发现屏幕是横的，转到开始 > 设置 > 系统 > 显示。18.向下滚动到显示方向并选择“横向”以将屏幕定向摆正。 19.接着去下载驱动。20.Steam Deck官方Windows驱动下载：https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA8 21.Windows双驱动备份：https://pixeldrain.com/u/ZCm5v2Ly 22.Windows双驱动备份备用链接：https://www2.zippyshare.com/v/EDtDiJll/file.html
不会iPhone14系列的屏幕材质依然是OLED，不是Mini Led。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro上使用三星显示屏公司的M12 材料组合，且它们都是LTPO TFT屏幕，支持苹果ProMotion显示技术，该技术支持120Hz可变刷新率。6. 1 和6. 7 英寸iPhone14 机型将会使用M11 材料组合制造的显示屏。
可以。Steam Deck完全支持windows系统和原生Steam os系统的相互切换，在国外视频网站上已经有非常多教程了，一些教程也搬运到了B站，如果买了Steam Deck想安装双系统的玩家可以看看这些教程进行安装，不过很多驱动是需要自己去谷歌寻找教程的，推荐给喜欢折腾这些玩家的人。
PWM调节iPhone14 系列的屏幕都是OLED屏幕，预计会继续使用PWM调光方式，而不是DC调光方式。从苹果首次使用OLED屏幕以来，在iPhone手机上都是使用PWM调光，这种全亮度低频PWM调光，为频率480hz，如果是连续使用时间较长，有可能出现眼睛疲劳的情况，因此有用户希望可以改为DC调光方式。
能玩。Steam Deck是能流畅运行低特效的魔兽世界的，可以在Steam Deck上下载暴雪战网然后下载魔兽世界进行游玩，毕竟Steam Deck的定制APU的性能相当于GTX1050，所以玩魔兽世界是可以的。不过缺点就是不能长时间游玩，如果玩的时间长的话，那么CPU、GPU的温度会爆表，甚至高达80度，在夏天游玩非常烫手，建议还是电脑游玩魔兽世界，或许如果出更新一代的主机会体验更好。
普通版iPhone14可能不会用A16普通版本的iPhone14可能会使用满血版的A15芯片，高端型号iPhone14 Pro会使用A16，这样在高低配之间就来开了差距，让消费者更容易区别两款的差距。A16芯片预计还是使用台积电代工，工艺较上一代又有新的进步，提升了功耗但减少发热，提升了续航表现，CPU和GPU都有升级。
不会iPhone14系列将取消粉色配色，今年的几款颜色应该是绿色、紫色、蓝色、黑色、白色、红色六种，其中紫色是今年的主推颜色，有可能取代去年比较火的粉色成为今年最受欢迎的颜色。iPhone14 Pro系列中，预计会有黑色、银色、金色、紫色，取消的有可能是远峰蓝这款颜色
不支持。Steam Deck支持蓝牙5.0（支持控制器、配件和音频）。蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准，蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化，蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位，提高传输速度和质量，增加有效工作距离。蓝牙5.0会加入室内定位辅助功能，结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位。