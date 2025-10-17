美团追加28亿元帮餐饮商家稳经营 推出AI决策工具“袋鼠参谋”

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:近日，美团宣布将追加28亿元资金，以全方位助力餐饮商家稳定经营，推动堂食与外卖业务实现双增长。这一举措旨在应对当前餐饮行业面临的低价与无序竞争挑战，为商家提供更为精准且有力的支持。

回顾去年，美团已面向餐饮外卖商家投入了10亿元助力金，惠及36万商家，为他们提供了宝贵的现金与补贴支持。然而，今年以来，餐饮市场环境愈发严峻，商家普遍遭受冲击。为此，美团于8月推出了中小商户发展扶持计划，并进一步加大了现金与补贴的投入力度。

此次美团追加的20亿元助力金，不仅延续了对外卖商家的支持，更将覆盖范围扩展至堂食商家。这意味着，无论是专注外卖还是堂食经营的餐饮好店，都将有机会获得美团的现金支持，从而实现更为长效的经营发展。

除了直接的资金支持外，美团还计划投入3亿元专项资金，以鼓励餐饮商家在店型模式上进行创新探索。这笔资金将支持商家实践卫星店、外卖自提、拼好饭等增收新模式，助力商家在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，美团还将追加5亿元明厨亮灶补贴，与商家携手共建透明后厨新基建，将食品安全打造成为餐饮行业的新招牌。

在提供资金支持的同时，美团还积极运用科技力量赋能商家。近日，美团全新推出了餐饮商家AI决策工具“袋鼠参谋”，并与“智能掌柜”等全场景AI经营工具一同向行业商家免费开放。这些工具将帮助商家在开店、运营、增长等全链路环节中实现更为精准与高效的决策。此外，美团“开店宝”也已全面升级为“美团经营宝”，为商家提供更为全面与便捷的经营支持。

美团方面表示，一个繁荣的行业生态需要让消费者吃得放心，同时也要让那些用心经营的品质商家获得更好的发展。此次追加的资金投入与AI工具的开放，正是美团为实现这一目标所做出的积极努力。

