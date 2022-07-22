苹果iPadOS 15.6修复iPad mini 6可能无法充电的问题

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日消息:本月初MacRumors获得的一份内部备忘录中，苹果公司表示正在调查一个问题，即一些第六代iPad mini设备在更新到iPadOS 15. 5后可能无法充电。现在，这个问题已经通过软件更新得到了解决。

苹果日前发布了iPadOS 15.6，并修复了第六代iPad mini可能检测不到充电器或其他USB-C配件的问题。

iPadOS 15. 6更新的完整发布说明：

iPadOS 15. 6 包括增强功能、错误修复和安全更新。

- 电视应用增加了重启已在进行中的现场体育比赛和暂停、倒带或快进的选项；

- 修复了设备仍有储存空间可用时，“设置”中也可能一直会显示储存空间已满的问题；

- 修复了可能导致盲文设备在“邮件”中导览文本时，响应速度变慢或停止响应的问题；

- 修复了 Safari 浏览器标签页可能会复原为之前页面的问题；

- 修复了 iPad mini（第 6 代）可能检测不到充电器或其他 USB-C 配件的问题。