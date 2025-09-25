首页 > 原创 > 关键词  > 问界M7上市最新资讯  > 正文

全新问界M7正式上市：24小时大定破4万

2025-09-25 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:昨晚，全新问界M7正式上市，迅速引发市场热潮。据最新战绩海报显示，该车型上市仅5分钟，大定订单便突破10000台，1小时内大定订单更是飙升至3万台。而在上市24小时后，大定订单总量已突破4万大关，足见其受欢迎程度。

全新问界M7推出了增程和纯电两种动力版本，各包含三款车型。其中，增程版售价区间为27.98-35.98万元，纯电版售价区间为31.98-37.98万元，满足了不同消费者的需求。

在设计上，全新问界M7换装了家族鲲鹏设计语言，视觉观感更加接近高端车型问界M9，颜值大幅提升。新车三维尺寸为508019991780mm，轴距长达3030mm，相比现款加长了210mm，为乘客提供了更为宽敞的空间。

除了空间优势外，全新问界M7在舒适度方面也下足了功夫。新车首次提供了主驾零重力座椅，联动方向盘电动调节，带来一键躺平的全新体验。全车应用舒云座椅，进一步提升了乘坐舒适度。同时，三排座椅可一键放平，形成超大的活动空间，满足了消费者多样化的用车需求。

值得一提的是，在发布会上，鸿蒙智行还宣布了预售19天来，全新问界M7小订累计已突破23万辆的佳绩。这一数据再次证明了全新问界M7的市场热度和消费者的期待。

