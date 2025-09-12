首页 > 原创 > 关键词  > 华为MatePad最新资讯  > 正文

华为MatePad mini今日首销：3299元起

2025-09-12 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:今日上午10:08，华为年度旗舰平板MatePad Mini正式开启首销，起售价定为3299元。这款被誉为“大手机 小平板”的8.8英寸设备，凭借其独特定位与全能配置，成为今年平板市场中最受瞩目的新品之一。

MatePad Mini的最大亮点在于其突破性支持5G插卡功能，并内置听筒可实现通话，官方在发布会上直言其“手机平板二合一”的跨界属性。整机厚度仅5.1毫米，重量仅255克，轻薄设计便于随身携带，正面搭载8.8英寸柔性OLED全面屏，以2.99毫米极窄边框实现92%屏占比，屏幕比例为16:10，分辨率达2.5K，支持120Hz刷新率、1800尼特峰值亮度及2000000:1超高对比度，覆盖P3广色域。其中，云晰柔光屏版本更通过德国莱茵TÜV与SGS低视觉疲劳双认证，支持电子书模式与护眼模式。

通信能力方面，MatePad Mini成为华为首款搭载灵犀通信技术的平板，蜂窝连接稳定性提升72%，Wi-Fi7下载速度激增94%，配合智能天线技术实现横竖握持均信号无忧。针对户外场景，该设备还支持双向北斗卫星消息，确保用户随时保持畅联。

功能适配上，MatePad Mini全面兼容华为M-Pencil Pro手写笔，通过笔尾单击唤醒小艺、双击语音转文字等交互设计提升效率。预装鸿蒙OS5.1系统，带来无界笔记、圈选小艺解题、AI眼动翻页、边读边记等创新功能。续航方面，内置6400mAh电池支持66W有线快充，搭配全新立体散热架构与侧边指纹识别按键，兼顾性能与便携性。

