特斯拉以26亿美元收购SolarCity被裁定胜诉

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:特斯拉股东和埃隆马斯克之间的诉讼于周三结束，特拉华州法院作出有利于马斯克的裁决。股东们认为，特斯拉在 2016 年收购 SolarCity 是对马斯克两个堂兄所拥有的公司的救助，这对他们不公平。

该试验于2021年 7 月开始，在最初的几天内，马斯克曾表示这是一次股票换股票交易，导致没有经济收益。股东要求马斯克偿还收购SolarCity的 26 亿美元的交易金，此前他们声称他向特斯拉董事会施加了巨大压力以收购该公司。

在宣布收购 SolarCity 后，特斯拉股价下跌超过10%，这让投资者对交易的好处表示怀疑。原告辩称，马斯克能够通过歪曲SolarCity 的财务状况来说服特斯拉董事会收购该公司。马斯克声称该公司可能在六个月内实现正现金流，但股东们辩称，没有金融专家同意这一说法。

马斯克还表示，在此案的早期，收购 SolarCity 对他的总体规划第二部分至关重要，这是马斯克将世界转变为可持续能源的绝密剧本的延续。此外，他表示，在收购时，他无法控制 SolarCity 董事会成员的任命或薪酬，也没有影响交易条款。

如果马斯克败诉，他将不得不支付超过 20 亿美元，这会是史上最大的赔偿诉讼之一。 CNBC 表示，该裁决可能会被上诉。

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